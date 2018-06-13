Пассажиропоток на погранпунктах в Ленобласти во время ЧМ может вырасти втрое

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ожидает троекратного роста потока людей на пунктах пропуска на границах в Ленинградской области во время чемпионата мира по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В дни проведения на территории Санкт-Петербурга футбольных матчей пассажиропоток может превысить проектную пропускную способность автомобильных пунктов пропуска более чем в два раза, а в пиковые часы до трех раз", - сообщили в погрануправлении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, обычная пропускная способность пункта пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией составляет около 7 тыс. лиц в сутки, а пункты пропуска "Торфяновка", "Брусничное" и "Светогорск" на границе с Финляндией способны пропускать от 3,8 тыс. до 6 тыс. граждан в сутки.

Для предотвращения возможных заторов на пунктах будет вводиться режим реверсивного движения, а также задействованы все кабины с контролерами, осуществляющими паспортный контроль въезжающих. Кроме того, как сообщалось ранее, Федеральная таможенная служба заключила соглашения с финскими таможенниками, которые будут заранее раздавать декларации российского образца гражданам, которые едут в Россию, а сотрудники Северо-Западного таможенного управления будут заполнять декларации на товары выезжающим из страны без высадки из автобусов.

При этом, согласно сводке Северо-Западного таможенного управления, в минувшие выходные не наблюдалось больших очередей на границах в Ленинградской области.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Петербург примет семь игр турнира.