Как Савва Морозов неожиданно для всех положил начало русскому футболу

Отойдя всего несколько десятков метров от железнодорожного вокзала, упираешься в вывеску с надписью: "Родина российского футбола". Дотошные работники местного музея не берутся однозначно утверждать, что именно отсюда в нашей стране пошла культовая игра. Однако известно, что первая ореховская команда при фабрике предпринимателя и мецената Викулы Морозова была создана еще в 1887 году, а позже ее преемники установили никем более не достигнутый рекорд, четыре раза подряд став победителями дореволюционного первенства Московской футбольной лиги.

Англичане в селе

А началось все еще раньше. После того как в 1840 году Англия сняла эмбарго на поставку текстильного оборудования, родоначальник династии купцов и меценатов Савва Морозов пригласил в Россию представителей английской фирмы "Де Джерси" для оснащения новым оборудованием его текстильной фабрики.

Англичане с большой охотой заселяли небольшое село, и вскоре появилась целая улица, где жили иностранные специалисты. В народе ее прозвали "англичанкой". Дома здесь отличались особой ухоженностью, в каждом были водопровод и канализация. А досуг инженеры, по английской традиции, проводили, гоняя мяч. Кстати, сначала иностранцы собирались развивать в Центральной России регби, но грунт оказался слишком твердым для падений.

"В одном из английских домов жил управляющий мануфактурой Гарри Горсфильд Чарнок (россияне называли его Андреем Васильевичем). Он и подсказал фабриканту подать в британские газеты объявление о том, что на российскую мануфактуру требуются инженеры, механики, служащие, умеющие хорошо играть в футбол", — рассказала ТАСС заведующая экскурсионно-массовым отделом Орехово-Зуевского историко-краеведческого музея Ольга Краснова.

Первая команда

Первая ореховская команда была создана в 1887 году и состояла из англичан, включая брата Чарнока, бывшего игрока клуба "Блэкбери Роверс", но вскоре распалась из-за отъезда иностранцев на родину.

Вторая попытка собрать команду была предпринята в 1897 году, и вновь силами английских служащих. Однако российские меценаты на этот раз решили подойти к вопросу более серьезно и обратились в царское правительство с ходатайством об организации подвижных игр при действовавшем тогда Гигиеническом обществе.

Вопрос рассмотрели, и в 1897 году было дано высочайшее позволение организовать комитет, который объединял волейбол, баскетбол, лаун-теннис и зимние виды спорта. Отдельно был создан Всесоюзный футбольный союз, одним из покровителей которого стал владелец крупных столичных ювелирных магазинов Роберт Фульда, который позже подарил спортсменам главный футбольный трофей того времени — Кубок Фульда.

Все против

"Однако через три-четыре года футбольная жизнь в России вновь замерла из-за того, что энтузиасты наталкивались на религиозные предубеждения — старообрядцы считали игры греховным занятием, и среди директоров фирмы были старообрядцы. А Орехово и Зуево были одними из центров религиозного раскола, было много консервативных староверов, с недоверием относились к иностранному начинанию", — позже вспоминал Чарнок.

Когда молодежь начала играть в футбол, приходилось преодолевать сильное сопротивление со стороны родителей. Оно еще больше усилилось, когда выяснилось, что играть придется в трусах и с голыми коленками.

В воспоминаниях очевидцев об одном из самых первых матчей говорится, что перед игрой футболистам раздали ткань для самостоятельного пошива трусов. Каково же было изумление капитана команды, когда почти все игроки пришли на поле в шароварах длиной до лодыжек.

"Перед началом первого матча он (капитан команды) решился на крайние меры — с помощью двух членов комитета, вооружившись ножницами и меркой, он запер уже одетых игроков в раздевалке и обрезал штанины до нужной длины", — писал в середине XX века в одной из газет Гарри Чарнок.

Медицина и власть тоже были против. Доктора пугали, что игра послужит причиной легочных заболеваний и переломов, а владимирский генерал-губернатор опасался, что под футбольными матчами маскируются революционные мероприятия. Впрочем, после личной встречи с главой Владимирской губернии Чарноку удалось увлечь игрой губернатора. Последним аргументом "за" стал рассказ о том, что матчи посещают английские монархи. Клуб спорта "Орехово" зарегистрировали в 1906 году.

Истоки команды чемпионов

Развернуть Форма команды клуба спорта "Орехово" © Анна Устинова/ТАСС Форма команды клуба спорта "Орехово" © Анна Устинова/ТАСС

1910 год стал знаковым для самой известной и успешной футбольной команды царской России. Годом ранее все столичные команды объединились в Московскую футбольную лигу — туда входили Британский клуб спорта, Сокольнический клуб спорта, клуб футболистов "Сокольники", Замоскворецкий клуб спорта, Новогиреевский клуб (состоял из дачников — прим. ТАСС), "Юнион".

Единственными провинциалами в лиге была вновь созданная при морозовских фабриках футбольная команда клуба спорта "Орехово". Бело-голубые свитера и футболки "морозовцам" заказывали в Англии, форма ореховского клуба выглядела как у современного "Динамо". Рабочих в команду не принимали — каждый игрок вносил солидный членский взнос за право бегать по полю. Элитарность игры подчеркивали металлические эмалированные кулоны, которые игроки прицепляли к карманным часам.

Команда, как ее называли в народе — "морозовцы", наполовину состояла из англичан, работавших на заводе, а русские, как вспоминал Гарри Чарнок, "обладающие, как правило, хорошими физическими данными и выносливостью, были отличными учениками".

Каждая команда должна была иметь свой стадион, и такой стадион для "морозовцев" во всеми необходимыми подсобными помещениями построили в Орехове всего за три месяца.

"Был выделен участок земли в парке господ Морозовых (ныне Парк Первого мая — прим. ТАСС), рядом был возведен павильон для спортсменов, которые могли там принять душ. Это поле считалось, по воспоминаниям современников, лучшим в стране", — рассказала Ольга Краснова.

Кубок Фульда

Стадион открыли 20 июня 1910 года, на открытие приезжала сильнейшая команда МФЛ — Британский клуб спорта, и "морозовцы" победили ее со счетом 3:2. Матчи проходили под музыкальное сопровождение военных оркестров. Победная серия ореховских спортсменов продолжалась в течение четырех лет.

"Наша команда четыре года подряд завоевывала Кубок Фульда — в 1910, 1911, 1912, 1913 годах. Такого результата не смогла достичь в России ни одна команда", — уточнила Ольга Краснова.

Развернуть Фотографии "морозовцев" на развороте газеты 1913 года, когда команда в четвертый раз выиграла Кубок Фульда © Анна Устинова/ТАСС Фотографии "морозовцев" на развороте газеты 1913 года, когда команда в четвертый раз выиграла Кубок Фульда © Анна Устинова/ТАСС

Оригинал Кубка Фульда до наших дней не сохранился, есть только фотографии. Но известно, что после каждой победы трофей выставлялся на всеобщее обозрение в магазине Орехова. Сам Чарнок объяснял победы своей команды участием английских служащих, в большинстве своем это были уроженцы Лонкашира и Йоркшира, которые на родине играли в известных клубах.

Победную серию "морозовцев" прервала Первая мировая война. Уже в 1914 году многие игроки ушли на фронт, а Чарноки после 1917 года вернулись в Англию.

Новая команда в Орехове, которую переименовали в Клуб спорта "Союз служащих", в 1918 году заняла второе место в осеннем первенстве Москвы. В советское время футболистов переименовывали в "Красное Орехово", "Красный текстильщик", "Красное знамя", "Знамя труда". Среди капитанов "Красного текстильщика" в сезоне 1928−1929 годов отметился Николай Тарасов, который позже 20 лет был министром легкой промышленности СССР. После революции самым большим успехом ореховской команды "Знамя труда" стало второе место в Кубке СССР в 1962 году, когда футболисты проиграли донецкому "Шахтеру".

Владимирская губерния — родина футбола?

В Покрове Владимирской области о связи с футболом знают если не все, то очень многие. В краеведческом музее Покрова хранится несколько снимков о развитии футбола здесь в советское время. В том, что Орехово в качестве родины российского футбола чаще всего упоминается в связи с Московской губернией, а позже — областью, здесь усматривают историческую несправедливость.

"В то время, когда образовывались первые команды, Орехово и Никольское входили во Владимирскую губернию — значит, ее можно считать родиной первых команд", — считает директор музея Ирина Соловьева.

"Такой момент, конечно же, не может не обижать. Тем не менее жизнь распорядилась так, что место первого проведения футбольного матча оказалось сегодня в Московской области, но мы помним прошлое, зная о таком факте, горожане горды", — поделился мнением глава администрации города Покрова Вячеслав Аракелов.

Развернуть Копия английского футбольного мяча, которым играли в дореволюционной России © Анна Устинова/ТАСС Копия английского футбольного мяча, которым играли в дореволюционной России © Анна Устинова/ТАСС

По итогам прошедшего сезона наследники "морозовцев" — орехово-зуевская команда "Знамя труда" заняла последнюю строчку во втором дивизионе первенства России ПФЛ зоны Запад. Некогда лучшее в стране футбольное поле с одинокими воротами сегодня заросло травой. Впрочем, ни Орехово-Зуево, ни Владимирская область все равно не останутся в стороне от проведения чемпионата мира по футболу.

Владимир получил статус "культурной столицы" мундиаля, став единственным городом, где не проходят матчи, однако вошедшим в перечень культурной программы, утвержденной правительством РФ. А Орехово-Зуево в эти дни ожидает наплыва туристов, интересующихся историей отечественного футбола. 14 июня здесь открылась выставка об истории футбола, экспозиция станет постоянной.

"Фанаты, болельщики приедут, конечно, в наш город, узнают его историю, посмотрят промышленную архитектуру и, конечно, узнают много нового о футболе", — добавила Ольга Краснова.

Анна Устинова