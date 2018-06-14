Выставка в честь ЧМ-2018 открылась в музее Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Редкие почтовые марки, конверты, посвященные чемпионатам мира по футболу разных лет, представлены на выставке в музее истории Владикавказа, которая открылась в четверг. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе минкульта республики.

"Выставка "Больше, чем игра. Футбол на почтовых марках" посвящена чемпионату мира по футболу, который в этом году проходит в нашей стране. Жители и гости Владикавказа смогут познакомиться с очень интересными экспонатами, посвященными этому виду спорта. Экспонаты представили филателисты и коллекционеры республики, а также музеи региона", - сказал представитель пресс-службы.

На выставке представлены редкие марки, конверты, сувенирная продукция чемпионатов мира разных лет, фотоальбомы, кубки. Посетители музея также смогут увидеть подлинный футбольный мяч с автографами членов владикавказской команды "Спартак", основанной в 1921 году и ставшей чемпионом России в 1995 году.

Выставка продлится до середины июля.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут четыре матча группового этапа: Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).