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Власти Петербурга заявили об отсутствии оснований для продления времени работы метро

В стране
14 июня, 15:32 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

Сейчас метрополитен города начинает работу в 5 утра и завершает в полночь

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© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток метрополитена Санкт-Петербурга пока не дает оснований для продления времени работы подземки до часа ночи. Об этом в среду сообщил журналистам глава комитета по транспорту Александр Головин.

"Любой транспорт работает столько, сколько нужно пассажиру. Если у нас люди изменят график рабочего дня, и мы увидим, что потоки есть до часу - мы будем работать до часу", - сказал он.

Сейчас метрополитен города начинает работу в 5 утра и завершает в полночь, при этом в Москве подземка работает до часа ночи. На время чемпионата мира с 14 июня по 15 июля в дни матчей режим работы станций будет продлен до трех часов ночи. Кроме того, в дни праздников метрополитен работает круглосуточно.

В петербургском метрополитене работают пять линий и 69 станций.

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