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Таможенники передали минкультуры Северной Осетии конфискованный антиквариат

В стране
14 июня, 15:58 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 14, июня. /ТАСС

Его представят в ближайшее время на выставке в музее

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ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июня. /ТАСС/. Более 70 предметов антиквариата XIX-XX веков, конфискованного Северо-Осетинской таможней, в четверг переданы министерству культуры республики, передает корреспондент ТАСС.

"При попытке пересечения границы Российской Федерации в одном из тайников автобуса были обнаружены более 70 предметов, среди которых серебряная домашняя утварь, шкатулки, книги, брошюры и ювелирные украшения. После решения суда антиквариат, который в ходе судебных разбирательств являлся вещественным доказательством, стал достоянием республики", - сказал журналистам начальник Северо-Осетинской таможни Сергей Троцко в Национальном музее республики, где проходила церемония передачи ценностей.

Среди антиквариата - шкатулка в виде возка из металла и стекла, датируемая XIX-XX веками, салфетница из серебряного сплава 1908 года изготовления, солонка из серебряного сплава конца XIX века, изготовленный на фабрике Густава Клингерта серебряный флакон XIX века, папиросница 1892 года с гравировкой "На добрую память Семену Евгеньевичу Потапову отъ сослуживцевъ и товарищей Динабургской крепостной артиллерии".

Весь антиквариат в ближайшее время будет представлен на выставке в музее.

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