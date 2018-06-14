В НовГУ создали инвалидное кресло-трансформер, способное проехать в узкий дверной проем

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Группа инженеров новгородского госуниверситета (НовГУ) разработала предсерийный образец инвалидного кресла, которое меняет ширину для проезда в узкие дверные проемы, а также позволяет без усилий складывать подлокотники и спинку, чтобы переместиться с коляски в любом направлении. Об этом в четверг сообщил ТАСС заведующий кафедрой технологии машиностроения НовГУ Дмитрий Филиппов.

"Коляска-трансформер, разработанная сотрудниками Новгородского государственного университета, позволяет проезжать в узкие дверные проемы. Такая проблема часто встречается в ванных комнатах, лифтах. Кроме того, на кресле складываются ручки и спинка, причем без дополнительных инструментов", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что разработкой заинтересовалось новгородское оборонное предприятие НПО "Квант", которое готово начать производство этого образца. Предсерийная модель уже готова, сейчас изделие проходит испытания и готовится к сертификации и лицензированию.

Проблемы доступной среды

Как рассказал ТАСС инженер-проектировщик Кирилл Кузьмичев, изначально во многих общественных и жилых зданиях проектировались дверные проемы шириной от 0,6 до 0,8 м. Этого расстояния недостаточно, чтобы проехать на инвалидном кресле, или же есть риск получить травму рук. По его словам, для проезда на стандартной коляске требуется проем шириной не менее 0,9 м. При этом если в новостройках уже действуют новые нормы, то для старого жилого фонда проблема еще актуальна.

"Часто лифтовые проемы в старых жилых домах не позволяют въехать в лифт на коляске. Это приводит к тому, что инвалиды просто не выходят из домов и не включены в жизнь. Некоторые люди вынуждены покупать себе спортивные модификации колясок, облегченные, меньших габаритов, но это дорого. Часто люди с инвалидностью имеют одну компактную коляску для дома и вторую - более устойчивую и прочную - для улицы", - рассказал Кузьмичев.

По его мнению, изобретение новгородских инженеров поможет инвалидам в передвижении. При этом он отметил, что новгородская городская среда еще остается "агрессивной" даже для такого инновационного изобретения.

Без преград

Чтобы "подогнать" кресло-трансформер под узкие двери, разработчики неоднократно меняли его внешний вид. При этом перед инженерами стояла задача сохранить устойчивость и комфортность транспорта.

"Многие, когда слышат, что у коляски сужается размер, думают, как у человека должен тазобедренный сустав уменьшиться, но это, конечно, не так. Есть стандартные размеры сидений, и мы с ними не спорим. Это от 400 до 460 мм в ширине в зависимости от массы человека. У нас эти все размеры соблюдены", - пояснил ведущий специалист группы разработчиков Виктор Карпушкин.

Испытание предсерийного образца инвалидного кресла-трансформера © Сергей Шубин

Проблему удалось решить комплексно: расстояние между передними колесами изначально маленькое, достаточное для проезда в узкие двери. Задние же, наоборот, расположены широко. Форма трапеции, которую образуют колеса, дает креслу устойчивость. Когда пользователю необходимо проехать, к примеру, в лифт, он с помощью нажатия на специальные рычаги сужает широкую часть коляски и беспрепятственно преодолевает узкий проем.

Трансформируются на изделии новгородских инженеров не только колеса - такими же функциями обладают подлокотники и спинка. "Можно подъехать боком к кровати, нажатием кнопки, без дополнительного инструмента, сложить подлокотник, спинку и переместиться боком. Остается, грубо говоря, табуретка, которая позволяет перемещаться в любую сторону", - пояснил ТАСС разработчик.

Весит изделие, по словам инженера, около 38 кг и помещается в багажник автомобиля. Стоимость составит ориентировочно 80 тыс. рублей.

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