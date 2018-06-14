Дом-музей Солоухина на его родине под Владимиром откроют в 2019 году

АЛЕПИНО /Владимирская область/, 14 июня. /ТАСС/. Дом-музей писателя Владимира Солоухина откроют на родине писателя в селе Алепино Владимирской области летом 2019 года, к 95-летию со дня рождения писателя. Директором музея станет дочь Солоухина Елена, сообщил ТАСС глава администрации Собинского района Владимирской области Александр Разов.

"Сделан проект, сейчас прошли госэкспертизу, есть поручение губернатора о начале его строительства. Музей будет муниципальным, и мы приняли решение, что директором музея будет старшая дочь писателя Елена Солоухина. Очень хотим открыть музей к 95-летию со дня рождения писателя, в июне 2019 года", - сказал он.

Как уточнила Елена Солоухина, в экспозиции музея будут представлены личные вещи писателя. Так на первом этаже будет воссоздан интерьер русской избы, а на втором этаже расположится выставка, посвященная творчеству Солоухина. Кроме того, при музее будет открыт гостиничный комплекс на 10 мест. В результате Алепино получит возможности для развития туризма.

"Можно сказать, что через год мы запустим новый туристический маршрут с посещением дома-музея, кладбища, где похоронен отец, всего Алепина, которое является мемориалом, поклонники творчества Солоухина увидят дорогу, которую сделал Владимир Алексеевич", - уточнила дочь писателя.

Она также уточнила, что жители села также надеются восстановить Покровскую церковь, где крестили писателя. Сейчас памятник архитектуры регионального значения находится в аварийном состоянии.

Советский и российский писатель Владимир Солоухин (1924-1997) - автор повести "Капля росы", романа "Мать-мачеха", сборников рассказов "Зимний день", "Бедствие с голубями", стихотворных сборников "Дождь в степи", "Журавлиха" и других. 14 июня в Алепино прошел традиционный праздник "Певец владимирских проселков", приуроченный к 94-летней годовщине со дня рождения писателя. Мероприятие вошло в культурную программу чемпионата мира по футболу-2018.