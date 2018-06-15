В Липецкой области прошли соревнования для представителей СМИ "Журналист-спасатель"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Соревнования для представителей СМИ "Журналист-спасатель" прошли в липецком селе Аргамач-Пальна, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"12 команд из 60 представителей СМИ Липецка и области прошли боевое развертывание от пожарного автомобиля с подачей воды на "поражение мишени", тушили очаг пожара с применением огнетушителя, провели поисково-спасательные работы на акватории. Также жюри оценило организацию быта команд в полевых условиях: проверялось санитарное состояние полевого лагеря, эстетичность оформления командного места, состояние кухни, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил техники безопасности, оценивалась эксклюзивность приготовленного блюда", - сказали в ведомстве.

Кроме того, в конкурсе "Я умею спасать" оценивались журналистские материалы о работе пожарных и спасателей, героических поступках людей, событиях в МЧС и инновационных спасательных технологиях.

"Надеюсь, что новые знания, которые вы сегодня получили, помогут вам при необходимости спасти себя, своих близких и в дальнейшем на новом высоком профессиональном уровне информировать население через своих читателей, слушателей и зрителей о правилах и требованиях безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях и происшествиях", - обратился к участникам соревнований замначальника главка Олег Воронов.

В главке отметили, что все команды показали высокий уровень подготовки и неординарность при представлении своей команды.

По итогам соревнований первое место заняла команда Данковского муниципального района "Заветы Ильича", второе место - команды "Красное знамя" и "Знамя Октября" и третье - ТРК "Липецкое время".