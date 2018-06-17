На Камчатке стартовал второй этап экспедиции "Байкал - Аляска"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня. /Корр. ТАСС Сергей Сысойкин/. Второй этап экспедиции "Байкал - Аляска" стартовал в воскресенье из Петропавловска-Камчатского. Путешественникам на надувном катамаране морского класса "Искатель" предстоит за 2,5 месяца преодолеть путь в 6 тыс. км от Камчатки до американского Анкориджа, рассказал ранее капитан катамарана Анатолий Казакевич.

"Протяженность маршрута большая, но везде есть люди. Отдельно бы хотелось упомянуть Камчатку, нам помогало с десяток людей, без которых мы бы собирались гораздо дольше", - отметил он.

Команда "Искателя" в составе четырех человек прибыла на Камчатку две недели назад, чтобы подготовить зимовавшее судно к длительному плаванию. И если бы не помощь местных жителей, то сборка катамарана могла затянуться минимум на два месяца. Усовершенствования судна проводились без планов и чертежей, так что выручала смекалка. Для работ один из жителей столицы Камчатки выделил рабочий цех, где проходили все сварочные работы - была укреплена мачта, дополнительно проварены соединительные узлы.

По словам Казакевича, к путешествию экспедиция подготовилась тщательно. На борт судна весом в тонну загрузили 4 тонны оборудования, снаряжения и провизии, всем участникам похода оформлены туристические визы. Самый сложный участок маршрута находится между Анадырем и Номом, порядка 365 км. Также определенные сложности у экспедиции могут возникнуть в районе Алеутских островов Датч Харбора - там довольно серьезные морские течения до десяти узлов.

Цель похода

Главная цель похода - показать стране интересных и ярких людей, которые реализуют на севере России необычные бизнес проекты и проекты, связанные с творчеством. Для этого снимается документальный фильм.

"Мы хотим рассказать о природных достопримечательностях маршрута, об ярких предпринимательских примерах, как из прошлого, так и существующих. Такой формат образовался в процессе экспедиции, в прошлом году мы встречали много уникальных людей, которые предпринимают действительно невероятные вещи. Мы стараемся искать таких людей, собирать у них материал, собственно этому будет посвящен фильм, чтобы вдохновить других на хорошие, яркие поступки", - подчеркнул Казакевич.

Маршрутом сибирских купцов

Весь маршрут экспедиции - водный путь в 13 тыс. км, который повторяет пути торговых экспедиций сибирский купцов XVIII века. В прошлом году экспедиция прошла семь тысяч километров пути от Иркутска до Камчатки, после чего судно оставили на зимовку в столице региона. В 2018 году мореплаватели должны преодолеть наиболее сложный отрезок маршрута: "Петропавловск-Камчатский - Анадырь - Ном- Датч Харбор - Анкоридж".

Первая остановка экспедиции - Анадырь, где будет частично заменен экипаж, а дальше моряки возьмут курс на Америку.

Перед отплытием Анатолий Казакевич вручил вице-губернатору Камчатки Валерию Карпенко флаг экспедиции, на котором изображен полный маршрут путей сибирских купцов XVIII века.

Катамаран морского класса

Катамаран морского класса "Искатель" специально создан для больших экспедиций. Его сконструировал и сделал мастер из Новосибирска Анатолий Кулик, совершивший на подобной модели кругосветное путешествие в южных широтах. Катамаран может ходить как по морю, так и по рекам. В их устья экспедиция будет заходить в случае сильных штормов, узнавать о которых моряки будут из ежедневных прогнозов погоды.

Условия во время экспедиции обычные для похода - спальник, палатка, рассчитанная на самые сильные ветры. А само судно может держать волну до семи метров при минимальной осадке в 10 сантиметров.