Восстановлено движение на автодороге в высокогорные аулы КЧР

ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Движение на муниципальной автодороге Карачаевск - Учкулан в Карачаевском районе Карачаево-Черкесии, нарушенное в субботу из-за схода селевого потока, восстановлено. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в управлении "Карачаевочеркесавтодор".

Информация о сходе селя в результате сильного ливня поступила 16 июня в 23:10 мск. По данным ГУ МЧС по Карачаево-Черкесии, погибших и пострадавших нет.

"Проезд открыли примерно в 15:00 мск. Сель сошел на семи участках с 27 по 33 км автодороги. Только с проезжей части трассы, по предварительным данным, убрали более 10 тыс. кубометров селевых масс. Работа по расчистке обочин еще продолжается", - сказал собеседник агентства.

За минувшие сутки в Карачаево-Черкесии было зафиксировано три случая схода селя на автодороги. В Урупском районе селевой поток сошел на трассу Рожкао - Курджиново, вечером движение было восстановлено. В Карачаевском районе сель перекрыл федеральную трассу к курортам Домбай и Теберда, проезд был открыт утром в воскресенье.

В республике с 15 по 17 июня объявлено экстренное предупреждение в связи с возможными сильными ливнями и градом.