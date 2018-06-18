Военные экологи отправились очищать от мусора остров Врангеля

ТАСС, 18 июня. Военные экологи отправились на остров Врангеля, чтобы продолжить очистку территории от металлического мусора, скопившегося с советских времен, сообщил в понедельник начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"Началась отправка сводного экологического подразделения Восточного военного округа на остров Врангеля. Планируется собрать и вывезти судами около 2,5 тыс. металлических бочек с различным мусором", - рассказал он.

Запланирована также прессовка около 300 тонн пустых металлических бочек, которые вывезут в 2019 году. Также планируется провести рекультивацию около 5 га земли, очищенной от различного металлического и иного мусора. В нынешнем году экологический отряд будет работать в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома "Звездный".

Мусор и металлические бочки скопились на острове во время работы там объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз, которые уже выведены из эксплуатации.