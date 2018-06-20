Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сухогруз с удобрениями снялся с мели в Финском заливе в Петербурге

В стране
20 июня, 14:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20, июня. /ТАСС

Отмечается, что благодаря квалифицированным действиям капитана и экипажа сторонняя помощь не потребовалась

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сухогруз "Сормовский 3052", который в понедельник сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, снялся с нее самостоятельно из-за подъема уровня воды и направился в Морской порт города для разгрузки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе владельца судна, компании "Северо-Западное пароходство".

"Теплоход "Сормовский-3052", который утром 18 июня сел на мель в Финском заливе, воспользовался подъемом уровня воды и, благодаря квалифицированным действиям капитана и экипажа, самостоятельно снялся с мели", - сказали в компании.

В пресс-службе отметили, что судно направлено в Морской порт Санкт-Петербурга для разгрузки и оценки необходимого ремонта.

Судно, загруженное 2,9 тыс. тонн удобрений, село на мель в районе острова Сескар в Финском заливе в понедельник. На борту находятся 11 членов экипажа, никто из них в результате инцидента не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура по факту ЧП начала проверку. В Росморречфлоте ТАСС сообщали, что в результате инцидента судно получило ряд повреждений, в том числе пробоину в носовой части, однако угрозы розлива нефтепродуктов и затопления судна не было. В "Северо- Западном пароходстве" отметили, что главные двигатели, рулевое устройство и водоотливные средства судна находятся в рабочем состоянии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Австрия выдала России главу ОПГ Аслана Гагиева
2
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан вышла из гражданства Молдовы в 2016 году
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости