Сухогруз с удобрениями снялся с мели в Финском заливе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Сухогруз "Сормовский 3052", который в понедельник сел на мель в Финском заливе в Санкт-Петербурге, снялся с нее самостоятельно из-за подъема уровня воды и направился в Морской порт города для разгрузки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе владельца судна, компании "Северо-Западное пароходство".

"Теплоход "Сормовский-3052", который утром 18 июня сел на мель в Финском заливе, воспользовался подъемом уровня воды и, благодаря квалифицированным действиям капитана и экипажа, самостоятельно снялся с мели", - сказали в компании.

В пресс-службе отметили, что судно направлено в Морской порт Санкт-Петербурга для разгрузки и оценки необходимого ремонта.

Судно, загруженное 2,9 тыс. тонн удобрений, село на мель в районе острова Сескар в Финском заливе в понедельник. На борту находятся 11 членов экипажа, никто из них в результате инцидента не пострадал.

Северо-Западная транспортная прокуратура по факту ЧП начала проверку. В Росморречфлоте ТАСС сообщали, что в результате инцидента судно получило ряд повреждений, в том числе пробоину в носовой части, однако угрозы розлива нефтепродуктов и затопления судна не было. В "Северо- Западном пароходстве" отметили, что главные двигатели, рулевое устройство и водоотливные средства судна находятся в рабочем состоянии.