Профессор Кузник знает, как дожить до 90 и сохранить живость ума и тела

Профессор Читинской государственной медакадемии (ЧГМА) Борис Кузник, которому в сентябре исполнится 92 года, — очень занятой человек. Его трудно застать на месте, а встретиться с ним еще сложнее: он читает лекции, принимает зачеты и экзамены у студентов, пишет монографии и статьи для научных журналов, участвует в конференциях и симпозиумах. А еще Борис Кузник разработал программу, способную сделать жизнь россиян намного дольше 78 лет.

"Остерегайтесь серых людей…"

После крепкого рукопожатия Борис Кузник просит немного подождать и выходит в коридор — слышно, как спрашивает уборщицу о ее здоровье, а потом о чем-то договаривается со своими студентами — будущими врачами. За 63 года работы в Читинской медакадемии Кузник подготовил свыше 30 докторов и 130 кандидатов наук.

В кабинете Кузника рядом с медицинскими справочниками и монографиями — книги Евтушенко, Шишкова, Достоевского. На столе лежит и его новая книга "Геморрагические и тромботические заболевания и синдромы у детей и подростков", написанная в соавторстве еще с тремя учеными. Рядом — вскрытые упаковки с другим новыми произведением — мемуарной повестью "Остерегайтесь серых людей…", которую профессор посвятил своему другу, детскому поэту Георгию Граубину.

Несколько книг Бориса Кузника © Илья Баринов/ТАСС

Заслуженного деятеля науки Бориса Кузника в Чите знают даже те, кто далек от медицины. Он не только врач, он — автор многих публицистических и художественных книг, создатель и режиссер студенческого театра "Бицепс". Профессор написал несколько пьес, среди которых — "Пегий пес, бегущий краем моря" на основе повести Чингиза Айтматова и "Девочки любили иностранцев" по мотивам произведений Владимира Высоцкого. Пьесы эти ставили на сцене Забайкальского драмтеатра.

"У меня есть правило — не делать несколько дел одновременно, — делится Кузник, вернувшись за рабочий стол. — Если пишу научную книгу, то только ее. Если готовлюсь к лекции, думаю только о ней".

В планах профессора — несколько крупных проектов. Это и участие в написании двухтомного руководства по детской гемостазиологии, создать которое ему предложил ведущий российский врач-педиатр, академик РАН Александр Румянцев, и написание еще одной пьесы по песням Высоцкого, а кроме того — новой книги воспоминаний.

"Если у человека есть разнообразные интересы, хобби, если он ведет активную интеллектуальную деятельность, то жить он будет дольше. Люди, которые к старости не потеряли интерес к жизни, дольше и живут. Самое страшное, когда человек, выйдя на пенсию, не знает, чем заняться. Вот тогда обычно — два-три года и все", — уверен профессор.

"Будет сила — будет ум"

С 30 лет Борис Ильич занимается физкультурой, а уже четвертый год его можно встретить в читинской "Академии здоровья" на занятиях лечебной физкультурой: кинезитерапией — лечебной физкультурой, ориентированной на лечение с помощью движений собственного тела и аквакинезитерапией — той же лечебной физкультурой, только в воде.

"Спорт очень важен, поскольку при физических нагрузках выделяется особый гормон иризин, который способствует увеличению продолжительности жизни. Дело в том, что в хромосомах есть участки, они называются теломеры, и чем они длиннее, тем большее число делений клеток возможно. Чем дольше живешь, тем меньшей длины остаются теломеры, тем меньше может быть деления клеток, а когда клетки разделяются в последний раз, наступает естественная смерть. Так вот, под влиянием иризина длина теломера увеличивается", — объясняет Кузник.

Борис Кузник © Пресс-служба Читинской медакадемии

Люди, которые умеренно занимаются спортом, по словам ученого, живут приблизительно на пять лет дольше тех, кто им не занимается совсем. "При этом иризин значительно улучшает интеллектуальную деятельность человека, поэтому фраза "Сила есть — ума не надо" неверна, скорее так — "Будет сила — будет ум". Но профессиональный спорт вреден — я в этом абсолютно уверен. Сердце расширяется, организм переносит огромные нагрузки", — добавляет он.

В неполные 92 года профессор ЧГМА путешествует больше иных молодых. Правда, сожалеет, что не так много, как прежде. "Два раза в год я летаю в Израиль, где у меня живет дочь, и с учеными оттуда мы проводим совместные исследования. У меня два научных договора с Израилем, сейчас предполагается третий. А в октябре полечу на международный конгресс в Санкт-Петербург, в рамках которого мне предложили прочитать две лекции", — делится планами неутомимый профессор.

"Все препараты опробовал на себе"

Несколько лет назад Борис Кузник взялся за новую задачу — разработать программу повышения продолжительности жизни. "Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии разработал препараты, которые значительно улучшают качество жизни пожилых людей и значительно продлевают ее срок. Они направлены на улучшение иммунитета, работы сердца, движения крови по сосудам и деятельности центральной нервной системы. Действие этих препаратов доказано не только на мышах, крысах или обезьянах, но и на людях", — говорит Кузник.

Кузник рассказал, что эксперимент начался еще в СССР. Возраст участников — от 71 до 91 года. В течение нескольких лет им дважды в год вводили разработанные препараты, и в результате смертность в этой группе снизилась в четыре раза: если в контрольной группе за время эксперимента умерли 80% больных, то в опытной — только 20%.

"Мы решили добавить к препаратам кинезитерапевтические процедуры, то есть давать умеренную физическую нагрузку. Наши исследования показывают, что это значительно снижает кровяное давление, улучшает работу сердца и мозговую деятельность", — поясняет Кузник.

Подсчитана и стоимость разработанной программы — около 50−60 тыс. рублей на одного человека в год. Она включает три месяца занятий кинезитерапией — два раза в год по полтора месяца, употребление группы разработанных в Санкт-Петербурге препаратов, а главное, диагностику и последующее наблюдение. "Программа предполагает тщательное обследование пациента для выявления патологий и строго индивидуальную терапию, которая зависит от кровяного давления, работы сердца и суставов", — уточнил Кузник.

Борис Кузник и Элеонора Самуиловна на литературном празднике "Забайкальская осень" в Чите © Министерство культуры Забайкальского края

"Все эти препараты я опробовал на себе и моих ближайших родственниках, поэтому могу поручиться", — говорит профессор. Его жене и соратнице Элеоноре Самуиловне скоро исполнится 89 лет. Она тоже ведет активную жизнь и несколько лет назад вместе с мужем издала книгу для детей "Дели, Жорочка и Жорик".

Но дальше проекта задумка Кузника пока не продвинулась. "Наша программа оказалась не по средствам для людей пенсионного возраста, а богатые люди у нас зачастую не склонны к подобной благотворительности", — сожалеет ученый, сама жизнь которого — отличная программа активного долголетия.

Илья Баринов