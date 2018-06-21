В АСИ заявили, что федеральные проекты в Амурской области повысят рейтинг региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июня. /ТАСС/. Реализация нескольких федеральных социально значимых и образовательных проектов начнется в Амурской области в 2018 году. Их развитие способно повысить инвестиционный рейтинг региона, сказала в четверг руководитель представительства АНО "Агентство стратегических инициатив" Ольга Курилова.

"С правительством региона мы договорились о том, что будем внедрять наши инициативы <...> Продолжим работу по инвестиционному рейтингу, это для нас самая важная работа, потому как надо попадать в "тридцатку". У Амурской области есть все ресурсы, мы увидели, что можем работать вместе - 35-е место сейчас", - сказала Курилова.

Один из федеральных проектов, который реализуют в Приамурье - создание ресурсного центра для людей с ограниченными возможностями здоровья. Он предполагает создание "окна" в многофункциональном центре, где бы указанная категория граждан могла получить бы пакет услуг. Проект "Билет в будущее" направлен на профориентацию учеников 6-11 классов.

"Мы говорим о том, что нужно переделать подход формата работы. Например, для обеспечения работы ресурсного центра для инвалидов не нужно ничего строить, нужно поменять метод работы. В части кадрового обеспечения промышленного роста - это некая стандартизация, понимание стратегии и соотношение прогнозов по вопросу какие кадры потребуются, кого сейчас готовят", - добавила Курьянова.

Начало реализации названных и других проектов начнется в 2018 году.