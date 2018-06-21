Выставка к 325-летию Архангельского адмиралтейства расскажет об истории флота на Севере

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Выставка "Архангельск - колыбель российского флота: история Адмиралтейства", посвященная 325-летию со дня создания Архангельского адмиралтейства, открылась в четверг в Гостином Дворе Архангельска.

На выставке представлена история кораблестроения региона, начиная с 1693 года, когда в Архангельск впервые приехал Петр I и поднялся на борт 12-пушечной адмиральской яхты "Святой Петр" и до современного судостроения.

"Впервые в Архангельске организована выставка, посвященная именно истории Архангельского адмиралтейства, архангельского государственного судостроения. У нас всегда смешивалось традиционное судостроение с государственным, здесь мы показали историю от зарождения государственного судостроения от Петра I, от первого судна, построенного для Петра здесь в Архангельске, и до ликвидации Архангельского адмиралтействат", - сказал ТАСС куратор выставки, заведующий отделом военной истории архангельского краеведческого музея Игорь Гостев.

При этом он отметил, что выставка показывает - сегодняшним правопреемником, располагающимся на территории бывшего адмиралтейства, является предприятие "Красная Кузница".

Кораблестроение на Севере

Как рассказал ТАСС автор выставки, заслуженный художник России Алексей Григорьев, экспозицию надо обходить по кругу, чтобы увидеть все этапы кораблестроения на севере. "Оно развивалось по синусоиде: при Петре первом началось, потом все заглохло… при Екатерине второй Архангельск стал главной судоверфью страны, потом время пришло, появились железные машины, у Архангельска не было такой промышленности и в 1862 году было закрыто адмиралтейство. Но на том месте, где оно было, возникли судоремонтные мастерские, которые в советское время стали заводом "Красная Кузница", которые в 1990-е годы переживал тяжелые времена, а сейчас возрождается, став филиалом [Центра судоремонта] "Звездочка", - отметил Григорьев.

На выставке представлены чертежи морских судов, навигационные приборы, корабельные склянки, рында начала XIX века, редкий слюдяной якорный фонарь 1822 года, пантограф 1830-х годов, фрагмент руля старинного деревянного судна, который был выброшен морем.

"Специально для выставки был подготовлен фрагмент руля, этот артефакт был выброшен штормом вблизи Новодвинской крепости", - сказал художник. В экспозиции есть фотографии острова Соломбала, где располагалось адмиралтейство, 1850-х годов. "Тогда еще далеко не везде даже знали о фотографии, а здесь они уже были", - подчеркнул Григорьев.

В экспозиции представлено несколько моделей судов, среди которых Григорьев выделил модель фрегата "Диана". "Фрегат "Диана" - последний парусник, который был сделан на Архангельской судоверфи, фрегат был с дипломатической миссией отправлен в Японию и во время цунами погиб, но не команда. Команда помогала японцам в спасении жителей и впоследствии построила шхуну, на которой вернулась обратно. А модель на выставке - ровесница того подлинного корабля, одновременно строили корабль и делали модель в 1852 году", - рассказал собеседник агентства.

На выставке представлена история клиперов, которые строились в России после Крымской войны 1853-56 гг.: шесть первых было построено в Архангельске. "Это было секретное оружие России: они в одиночку прерывали морские коммуникации. Они использовались для охраны дальневосточного побережья", - пояснил Григорьев.

Выставка будет работать до сентября 2019 года.