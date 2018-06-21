Массовая гибель рыбы произошла в Калужской области

ТАСС, 21 июня. Массовая гибель рыбы зафиксирована в реке Суходрев в Калужской области, в загрязнении воды подозревается местный свиноводческий комплекс, сообщила ТАСС в четверг ведущий эксперт минэкологии региона Наталья Долгополова. По ее словам, ситуация близка к экологической катастрофе.

Ранее жители близлежащей деревни Васильевское Дзержинского района заметили на реке черное пятно размером примерно в один километр. По их просьбе на место выехали эксперты министерства.

"Специалисты контроля водных ресурсов обследовали акваторию. Дохлая рыба обнаружена на территории семь километров. Реке нанесен значительный ущерб. Погибли большие, малые экземпляры рыбы и даже мальки", - сказала Долгополова.

По предварительной версии министерства, причиной стали отходы, которые недалеко от водоема складировал свиноводческий комплекс, принадлежащий ООО "Чароен Покланд Фудс". В отношении компании было возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Нарушение правил охраны водных объектов".

"Штраф по этой статье составляет от 30 до 40 тыс. рублей. Но нанесенный ущерб превышает эти значения в десятки раз. Ситуация на реке близка к экологической катастрофе", - заявила Долгополова. По ее словам, загрязнение реки Суходрев может нанести вред рекам Шаня и Угра, которые находятся на территории национального парка "Урга".

ООО "Чароен Покланд Фудс" основано в 1978 году в Таиланде. Специализируется на производстве кормов для сельскохозяйственных животных и птицы, свиноводстве, яичном птицеводством. В 2006 году в Московской области появилась российская дочерняя компания. Она реализует проекты в шести регионах России, в том числе в Калужской области, однако на территории Калужской области не зарегистрирована.