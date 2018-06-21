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Строительство объездной дороги вокруг Орла на частные инвестиции начнется в 2019 году

В стране
21 июня, 20:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Проектные решения подготовят в ближайшие несколько месяцев

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Строительство Западного объезда Орла протяженностью 15 километров начнется в 2019 году. Соответствующее соглашение подписали в четверг врио губернатора Орловской области Андрей Клычков и председатель совета директоров ЗАО "Русская холдинговая компания" Александр Рязанов, сообщили в четверг в пресс-службе администрации Орловской области.

"Соглашение о начале строительства Западного обхода города Орла подписано 21 июня между правительством Орловской области и ЗАО "Русская холдинговая компания". <…> Срок строительства - 2019-2020 годы", - говорится в сообщении.

Инвестором проекта выступает ЗАО "Русская холдинговая служба". Сумма, которую компания вложит в строительство дороги, не уточняется. Также пока неизвестно, будет ли объездная дорога платной. "Дороги еще нет, рано говорить о том, платно или нет", - сказал Рязанов.

Он отметил, что подготовительные работы уже начались. В ближайшие месяцы будут готовы проектные решения. Региональные власти окажут организационную и техническую помощь.

Врио губернатора подчеркнул, что строительство дороги не предусматривает бюджетного финансирования и полностью является частным.

По данным правительства Орловской области, сегодня порядка 20 тыс. грузовых автомобилей вынуждены ехать по улицам города. Объездная разгрузит Орел от большегрузов, обеспечит безопасность жителей.

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Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
Темы
Орловская область
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