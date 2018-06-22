Министра в Якутии оштрафовали на 30 тыс. рублей за неисполнение обязательств по контракту

ТАСС, 22 июня. Министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Винокуров оштрафован на 30 тыс. рублей за неисполнение обязательств по государственному контракту. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура добилась привлечения министра транспорта и дорожного хозяйства республики к административной ответственности за неисполнение обязательств по государственному контракту. <...> Постановлением заместителя министра финансов Республики Саха (Якутия) министр транспорта и дорожного хозяйства привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в заявлении.

Министерство имело задолженность по оплате госконтракта на оказание услуг почтовой связи. После вмешательства прокуратуры долг был погашен.