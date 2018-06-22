На Сахалине создадут офисы для помощи владельцам "дальневосточных гектаров"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко дал поручение главам районов создать в муниципалитетах проектные офисы для помощи владельцам "дальневосточных гектаров", сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Проектные офисы должны ускорить работу по обеспечению инженерно-транспортной инфраструктурой и градостроительной документацией территорий компактного размещения "дальневосточных гектаров" в Долинском, Корсаковском и Анивском районах", - говорится в сообщении.

По мнению Кожемяко, офисы необходимо официально зарегистрировать. "В них должны быть проработаны вопросы по проектированию, энергоподключению, дорожному строительству, мерам поддержки для владельцев гектаров. Мы должны собрать людей и четко им объяснить, когда они могут начать строиться", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как сообщила министр имущественных и земельных отношений Елена Гах, в Сахалинской области уже заключено около 7 тыс. договоров в рамках закона о "дальневосточном гектаре". Примерно половина людей, получивших участки, определилась с целевым использованием земель. На двух территориях владельцы приняли решение о формировании новых населенных пунктов, в остальных случаях будут расширены уже существующие.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале "НаДальнийВосток.рф".

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.