Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Сахалине создадут офисы для помощи владельцам "дальневосточных гектаров"

В стране
22 июня, 8:47 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 22, июня. /ТАСС

В рамках программы в регионе заключили около 7 тыс. договоров

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко дал поручение главам районов создать в муниципалитетах проектные офисы для помощи владельцам "дальневосточных гектаров", сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

Смотрите также

Как на Дальнем Востоке поддерживают получателей "гектаров"

"Проектные офисы должны ускорить работу по обеспечению инженерно-транспортной инфраструктурой и градостроительной документацией территорий компактного размещения "дальневосточных гектаров" в Долинском, Корсаковском и Анивском районах", - говорится в сообщении.

По мнению Кожемяко, офисы необходимо официально зарегистрировать. "В них должны быть проработаны вопросы по проектированию, энергоподключению, дорожному строительству, мерам поддержки для владельцев гектаров. Мы должны собрать людей и четко им объяснить, когда они могут начать строиться", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как сообщила министр имущественных и земельных отношений Елена Гах, в Сахалинской области уже заключено около 7 тыс. договоров в рамках закона о "дальневосточном гектаре". Примерно половина людей, получивших участки, определилась с целевым использованием земель. На двух территориях владельцы приняли решение о формировании новых населенных пунктов, в остальных случаях будут расширены уже существующие.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет россиянам право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале "НаДальнийВосток.рф".

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Сахалинская область
Страны
Россия
Персоны
Кожемяко, Олег Николаевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны
2
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
СМИ: Польша возвращает в строй танки Т-72
7
Тысячи людей в центре Луганска ожидают оглашения приговора Украинского народного трибунала
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости