Выходя из забвения

Еще год назад легендарный домик представлял собой плачевное зрелище: выбитые окна, ободранные стены, провалившаяся крыша. Сейчас здесь уже завершаются отделочные работы, и уже совсем скоро ничем не примечательный ранее поселок Веселовка (бывший Юдшен) сможет предложить туристам побывать в домике, где жил Иммануил Кант — философ, автор многих исследований, среди которых, например, космогоническая гипотеза происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности.

Реставрировать домик начали в марте 2017 года. Сейчас в здании завершается отделка помещений, в ближайшее время специалисты музейного дела начнут расстановку экспонатов, рассказал ТАСС заместитель председателя правительства области Гарри Гольдман.

"Мы идем в очень хорошем графике, и претензий со стороны контрольных, надзорных органов, в том числе администрации президента РФ, нет", — говорит Гольдман. Причем удалось еще и сэкономить: вместо выделенных из резервного фонда президента РФ 46 млн потратили 31 млн 307 тыс. рублей. "Объект очень сложный. При этом все сделано очень качественно, на самом деле есть что показать", — подчеркнул Гольдман.

Подняли из руин

Поселок Веселовка в Черняховском районе на востоке Калининградской области расположен примерно в 100 км по трассе и 2 км по грунтовой дороге от Калининграда. На тихих пустынных улочках живут всего около 300 человек.

Дом на окраине неподалеку от местного кладбища сразу виден среди небольших сельских домиков, окруженных садами. Двухэтажное здание из красного кирпича, с черепичной крышей, но пока за сине-белым строительным забором — это и есть то самое строение, возведенное во второй половине ХIХ — начале ХХ века на месте разрушенного дома пастора, где жил Иммануил Кант. Его имя носят Балтийский федеральный университет и остров со средневековым кафедральным собором в центре Калининграда. Дом большой, крепкий и внушительный.

Развернуть Дом пастора в 2013 году © Wikswat/Wikimedia Commons Дом пастора в 2013 году © Wikswat/Wikimedia Commons

В 2013 году, когда история с разрушающимся домом получила огласку, все выглядело совершенно иначе, говорит Гольдман. "Чтобы понять, что это было, нужно просто увидеть, и не нужно никаких слов", — сказал он, показывая фотографию четырехлетней давности.

"Одной стены не было вообще, вторая падала, кровля была готова рухнуть. Часть здания принадлежала епархии, часть — частному лицу, поэтому при реализации проекта восстановления приходилось решать массу сложных вопросов, включая имущественные. Мы подключились к решению проблем в 2015 году и сейчас завершаем проект", — отметил он.

За строительным забором

"Конечно, это не тот дом, в котором жил Кант", — говорит Евгений Маслов, руководитель региональной Службы государственной охраны объектов культурного наследия. Настоящий в доме только фундамент, а самые старые — подвальные помещения, которые в 2014 году были практически затоплены.

"Не исключено, что эти подвалы мог видеть и сам философ", — сказал он. Реставрацией занимались профессионалы из Москвы, они восстановили в доме печи, отмыли и очистили камни подвалов. Внутри дома весь интерьер, включая лестницы и балки чердачных помещений, восстановлены в том виде, в котором они были в этом доме изначально, добавил Маслов.

"По всей области собирали кирпичи для стен", — рассказали строители, ведущие работы. В Восточной Пруссии кирпичные заводы были почти в каждом поселении, поэтому кирпич использовали разный. Тот, из которого был построен этот дом, крупнее, чем использовавшийся для строительства более поздних зданий, пояснили они. "Восстановили даже коптильню на втором этаже, — с гордостью отметили работники, — в те времена коптильня была в доме каждого крепкого хозяина".

Перспектива

Домик Канта — памятник культурного наследия. Официально он называется "Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта, XVIII—XIX вв." В 2016 году из резервного фонда президента РФ были выделены средства на его реставрацию.

Развернуть © Александр Архипов/ТАСС © Александр Архипов/ТАСС

В перспективе, говорит Гарри Гольдман, не исключено, что совместно с Балтийским федеральным университетом работы здесь будет проводить философский факультет университета.

"Мы не исключаем такой перспективы, поскольку в этом районе планируется строительство дополнительных строений, где можно было бы проводить какие-то выездные сессии, в том числе с участием зарубежных специалистов", — сказал собеседник.

Кант, который здесь жил и работал

Иммануил Кант родился в 1724 году в Кёнигсберге, ныне Калининград, окончил гимназию "Фридрихс-Коллегиум" и в 1740 году поступил в Кёнигсбергский университет, но закончить учебу не смог: умер отец, средств на жизнь стало не хватать, и Иммануил должен был начать работать. 10 лет он проработал домашним учителем, в том числе около трех лет прожил в том самом домике пастора Андерша, обучая троих его сыновей.

Ученые считают, что именно в эти годы Кант во многом сформировался как мыслитель. К этому периоду относится и публикация его космогонической гипотезы происхождения Солнечной системы из первоначальной туманности.

В 1755 году он защитил диссертацию и получил докторскую степень. Затем Кант 40 лет преподавал в университете. В числе его работ — трактат "К вечному миру", в котором философ впервые прописал культурные и философские основы будущего объединения Европы в семью просвещенных народов. Умер 12 февраля 1804 года, похоронен у северной стороны кафедрального собора в Калининграде.

Александр Архипов