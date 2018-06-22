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В Мурманске установили стелу в честь Зои Космодемьянской

В стране
22 июня, 13:49 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, июня. /ТАСС

Бюст изготовили смоленские мастера по эскизу мурманского скульптора Александра Арсентьева

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МУРМАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Стела в честь Зои Космодемьянской, первой женщины - Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны, торжественно открыта в Мурманске в День памяти и скорби, передает корреспондент ТАСС. Стела украсила сквер на улице, носящей имя партизанки, на открытии присутствовали представители властей города и области, общественники, ветераны.

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"Это знаковое для города-героя событие. 8 января 1955 года одна из улиц Мурманска была названа в честь Зои Космодемьянской, сегодня работа городских властей по увековечиванию памяти первой женщины, удостоенной звания Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны, увенчалась установкой памятной стелы", - сказал на церемонии открытия заместитель председателя горсовета Мурманска Михаил Белошеев.

Трехметровая стела украшена бронзовым бюстом Зои Космодемьянской, изготовленным смоленскими мастерами по эскизу мурманского скульптора Александра Арсентьева. Арсентьев является автором многих памятных объектов, среди которых скульптуры в Долине Славы, бюст Героя России Тимура Апакидзе и многие другие.

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