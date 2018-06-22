Поисковики создадут в Петербурге новый музей-диораму о Великой Отечественной войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Новый музей-диорама, посвященный ключевым сражениям Великой Отечественной войны, планируется создать в Санкт-Петербурге к марту 2019 года, площадь экспозиции превысит 2 тыс. кв. м. Об этом сообщил в пятницу Дмитрий Поштаренко, руководитель творческой группы "Невский баталист", принимавшей участие в строительстве панорамы в Ленинградской области, посвященной прорыву блокады в 1943 году.

"Наша цель - создать к марту следующего года большую экспозицию площадью 2,5 тыс. кв. м в Петербурге. На ней будут в формате трехмерных панорам показаны главные битвы Великой Отечественной - Битва за Ленинград, Сталинградская, форсирование реки Неман. Кроме того, эта площадка смогла бы быть местом для временных выставок, мы могли бы делать встречи, посвященные истории", - сказал Поштаренко.

Однако, отметил он, группа, несмотря на все усилия, пока не может получить помещение для строительства экспозиции. "Мы планировали начать строительство в октябре месяце, но пока я вижу в этом большую проблему. Исходя из сроков, указанных в официальных письмах, мы рассчитывали к концу мая начать подготовительную работу, а в октябре стройку, но помещения пока нет. Мы уже начали думать в сторону ангаров и просить поддержки у частного сектора", - отметил Поштаренко.

Команда "Невский баталист" участвовала в создании нового музея-панорамы в Кировске Ленинградской области, открытого в январе 2018 года, рассказывающего о прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года. На площади 500 кв. м развернута панорама боев второго дня операции по прорыву блокады Ленинграда "Искра". Авторы экспозиции взяли за основу документы из военных архивов и материалы, полученные во время поисковых работ на Невском пятачке - плацдарме, на котором проходили самые ожесточенные бои за Ленинград.