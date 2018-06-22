В самолетном ангаре на Земле Франца-Иосифа откроют музей

АРХАНГЕЛЬСК, 22 июня. /ТАСС/. Реставрация единственного сохранившегося в Арктике деревянного самолетного ангара 1932 года постройки на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа начнется в июле. Через четыре года там планируется создать музей, сообщил в пятницу ТАСС начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов.

"Реставрационные работы на самолетном ангаре в бухте Тихой острова Гукера начнутся в июле. Этот деревянный ангар был построен в 1932 году во время зимовки [советского исследователя Арктики] Ивана Папанина на станции на острове Гукера, таких объектов больше нигде нет. Сейчас сохранен каркас, внутри забит снегом, он в плачевном состоянии, мягко говоря. Разработан проект реставрации - это выявленный памятник культурного наследия, он находится под государственной охраной, просто так туда нельзя ни один гвоздь вбить, и в этом году приступаем непосредственно к реставрации", - сказал ТАСС Ермолов.

За четыре года планируется не только отреставрировать памятник, но и подготовить внутри него экспозицию. "Это будет музейное, выставочное пространство в бухте Тихой, там будет, возможно, авиационная тема раскрываться, потому что это самолетный ангар. Есть даже планы, возможно, привезти туда восстановленный, реконструированный самолет-амфибию Ш-2, для которой он, собственно говоря, и предназначался - на Земле Франца-Иосифа таких самолетов не сохранилось", - отметил Ермолов.

Как сообщил ТАСС руководитель проектов Арктического музейно-выставочного центра Павел Филин (Санкт-Петербург), это будет первый в истории России масштабный реставрационный проект в высокоширотной Арктике.

Полярная станция "Бухта Тихая" функционировала на острове Гукера с 1929 по 1957 годы. Ее закрыли в связи с открытием обсерватории "Дружная" на острове Хейса, которая с 1972 года носит имя участника дрейфа "Северного полюса-1" Эрнста Кренкеля. Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория, в ее составе - архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля. В бухте Тихой располагается сезонная база парка, которая действует с июня по сентябрь-октябрь.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.