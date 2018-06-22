На Северном Кавказе в память о погибших на войне зажгли 1418 свечей

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 июня. /ТАСС/. Жители Северного Кавказа в День памяти и скорби провели массовые митинги и акции. Тысячи людей в крупных городах зажгли свечи памяти. В мероприятиях приняли участие ветераны, школьники и их родители, а также общественники и чиновники.

В ночь на 22 июня 1941 года немецко-фашистские войска перешли границу Советского Союза. Началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней. Потери СССР составили около 27 млн человек, из которых 18 млн приходилось на гражданское население, а около 8,7 млн — на вооруженные силы. В концлагерях были убиты и замучены 4 млн советских граждан, в плену погибли более 2 млн из 4,5 млн советских военнослужащих. 22 июня было объявлено Днем памяти и скорби в 1996 году.

Вставай, страна огромная!

Ровно в 4:00 по московскому времени — спустя 77 лет со дня начала Великой Отечественной войны — около трех тысяч жителей Невинномысска Ставропольского края исполнили песню "Священная война".

"Хоровое исполнение песни стало кульминацией акции "Свеча памяти", которая прошла в городе в ночь с 21 на 22 июня у братских могил погибших в годы Великой Отечественной войны". В 3:15 — там отслужили панихиду по погибшим бойцам, затем представители трудовых коллективов, волонтеры, молодежь, горожане прошли в траурном шествии к Вечному огню, где ровно в 4:00 возложили цветы и зажгли свечи у обелиска "Вечная слава", — сообщили ТАСС в администрации города.

В Кочубеевском районе Ставрополья торжественно перезахоронили красноармейца-земляка Ивана Ватулина, геройски погибшего в 1941 году под Сталинградом. Останки героя были обнаружены волгоградскими поисковыми отрядами в июне, имя установили по сохранившейся записке в медальоне и личным вещам.

Комсомолец Ватулин был призван в возрасте 18 лет из Либкнехтовского (ныне Кочубеевского — прим. ТАСС) района, после короткой учебы попал в артиллерийский батальон. Фашисты рвались на Дон, Волгу и Кавказ. Ожесточенные бои шли и у хутора Калач (ныне город Калач-на-Дону — прим. ТАСС). Здесь, в одном из таких сражений, и погиб младший сержант Иван Ватулин. "Сегодня останки героя с воинскими почестями торжественно перезахоронены в селе Ивановском, где проживают его многочисленные родственники", — сообщил представитель администрации района.

В Пятигорске в четыре утра на площади у Вечного огня прозвучала запись радиосообщения о начале Великой Отечественной войны. Ветераны и совсем юные ребята в военной форме, представители казачества и воинских частей, актив общественных организаций и коллективов предприятий, молодежь и горожане зрелых лет участвовали в траурном митинге "Минута скорби", возложили цветы и зажгли свечи у Вечного Огня.

Миллионы огней

В Северной Осетии Всероссийская акция "Завтра была война" прошла у селения Гизель на окраине Владикавказа, где осенью 1942 года Красная Армия отстояла подступы к городу. Сейчас там расположен мемориал "Барбашово поле".

"Мы обязаны помнить подвиг наших предков, обязаны передавать историю их героического подвига нашим детям, внукам и правнукам... Мы должны приложить все усилия, чтобы не допустить войны. Хочу пожелать всем нам мирного неба над головой", — сказал во время акции министр внутренних дел республики, генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Ветеран Великой Отечественной Хизир Гулуев рассказал, как будучи учеником седьмого класса, услышал голос Левитана, объявившего о вероломном нападении Германии на Советский Союз. Тогда он 14-летний подросток, не задумываясь, отправился на фронт и дошел до Донецка, принимал участие в битве за Кавказ.

Под звуки метронома, отсчитывающего минуту молчания, полицейские зажгли поминальные свечи и, единым строем пройдя по аллее Героев, возложили венки и установили 1418 лампад — по количеству дней войны — у военно-исторического мемориала "Барбашово поле" в ближайших окрестностях Владикавказа.

Фильмы о войне, шествие с портретами ветеранов

Черкесск почтил память погибших в войне шествием с портретами ветеранов Великой Отечественной войны по трем улицам города до мемориала "Огонь вечной Славы" в Парке Победы, где зажгли сотни огоньков памяти и возложили цветы к братской могиле советских солдат.

В городе прошел и ночной показ фильмов о войне в импровизированном летнем кинотеатре. "Прошло уже 77 лет со дня начала войны... мы должны бережно хранить память о подвиге наших солдат и передавать ее потомкам. У меня на войне погибли оба прадеда, дедушка папы воевал в Белоруссии, а прадед по материнской линии погиб в Польше. Я каждый год прихожу на акцию памяти с дочкой Ланой, ей в этом году 9 лет исполнилось", — рассказала ТАСС жительница Черкесска Мария Кузнецова.

Около 4:00 мск состоялось факельное шествие от Аллеи героев до мемориала "Огонь Вечной славы". После этого воспитанники Центра военно-патриотического воспитания молодежи Черкесска заступили на почетную вахту у Вечного огня, где каждые 20 минут расчеты почетного караула сменяли друг друга до самого утра. С рассветом участники акции пошли к реке Кубань и спустили на воду живые цветы.

Завершил памятные мероприятия в Черкесске общереспубликанский митинг. Отдать дань уважения поколению победителей в Парке Победы собрались ветераны и труженики тыла, представители органов власти, администрации города, общественности и молодежи. Собравшиеся возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.

В Ставрополе в День памяти и скорби также прошел показ документального фильма "Семестр, которого не было. Оккупация", снятого к 75-летию освобождения Ставрополя. Горожане посмотрели и недавно вышедшей на экраны страны российской военной драмы Константина Хабенского "Собибор".

Двойная трагедия

В Ингушетии 22 июня — день двойной трагедии. В 2004 году, спустя 63 года со дня начала Великой Отечественной войны, при нападении боевиков в Ингушетии погибли более 90 сотрудников правоохранительных органов. На Мемориале памяти и славы в ближайших окрестностях Назрани прошел митинг, на котором выступил глава республики Юнус-Бек Евкуров. Политики, родственники погибших, жители и гости республики возложили цветы к Вечному огню.

На Мемориале памяти и славы в честь героев Великой Отечественной выложены памятные плиты, а в честь погибших сотрудников в 2004 году высажена аллея деревьев — по одному в память о каждом погибшем.

"К этому дереву я прихожу вместе с внуком и каждый раз представляю, что это мой сын рядом со мной. Я не пожелаю ни одному родителю увидеть смерть своего ребенка. Желаю нашей республике и стране процветания и мира, чтобы таких черных страниц в ее истории больше не было", — рассказал ТАСС отец одного из погибших милиционеров Магомед Цуров.

В Чечне 22 июня более 500 школьников выстроились в слово "Скорбь" возле стелы "Город воинской славы" на центральной площади Грозного.

Нальчик в этот день присоединился к международной добровольческой гражданско-патриотической акции "Свеча памяти". В мероприятии участвовали сотни человек, среди которых очевидцы Великой Отечественной войны и труженики тыла, чиновники, представители общественных организаций и политических партий, военнослужащие, юнармейцы. Многие участники держали в руках огонь в лампадках, чтобы вспомнить всех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны или отдал жизнь, работая в тылу.

"Войну выиграл весь советский народ, мы все это знаем. Есть цифры статистики войны, сколько погибло, пропало без вести, замучено в концлагерях. Однако никто не сможет посчитать, сколько могло родиться детей, которые бы стали выдающимися врачами, инженерами, учителями... сколько слез матерей и родных было пролито, какие невосполнимые потери понесла наша страна и весь мир", — обратился к участникам председатель Нальчикского городского Совета ветеранов войны Мустафа Абдулаев. После минуты молчания участники церемонии возложили цветы и установили лампады к мемориалу, а также смогли лично пообщаться с ветераном Великой Отечественной войны Юрием Беланом, который, несмотря на почтенный возраст, пришел отдать дань памяти жертвам войны.