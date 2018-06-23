Первый замглавы МЧС открыл новый зал в музее пожарной охраны в Петербурге

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новый экспозиционный зал музея пожарной охраны открылся в субботу в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян принял участие в церемонии открытия нового экспозиционного пространства - зала истории пожарной охраны Ленинграда конца ХХ века. На церемонию были приглашены члены правительства города, представители МЧС, ветераны пожарной охраны и противовоздушной обороны Ленинграда и другие почетные гости", - сказали в ведомстве.

В новом музейном зале представлена боевая работа гарнизона пожарной охраны Ленинграда конца XX века. Представленные на выставке образцы пожарной техники принимали участие в тушении пожаров на территории Петербурга и в Ленинградской области с начала 1970-х по конец 1990-х годов, отметили в МЧС. "Для того чтобы разместить экспозицию на территории бывшей Васильевской пожарной части, где располагается старейший в нашей стране музей пожарного дела, было восстановлено здание, внешний облик которого полностью соответствует стилистике прошлого", - добавили в пресс-службе.

Также в субботу в честь 215-летия со дня образования пожарной охраны Санкт-Петербурга у стен гарнизонного храма ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу и мемориального комплекса павших огнеборцев в память обо всех пожарных, погибших при исполнении служебного долга, открыли Вечный огонь.