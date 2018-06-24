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В Геленджике и Новороссийске выпала месячная норма осадков за одну ночь

В стране
24 июня, 11:52 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 24, июня. /ТАСС

Пострадавших среди населения и отдыхающих нет, последствия ливня ликвидируются

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КРАСНОДАР, 24 июня. /ТАСС/. Ливень прошел в ночь на воскресенье на черноморском побережье Краснодарского края. В Геленджике оказался подтоплен центр города, в Новороссийске в "водяные ловушки" попали порядка 20 автомобилей, пострадавших среди населения и отдыхающих нет, последствия ливня ликвидируются, сообщили ТАСС в администрациях этих городов.

В Геленджике от сильного ливня пострадал центр города, в том числе набережная, сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на главу города Виктора Хрестина.

"За сутки у нас выпала практически месячная норма осадков. Та активность, с которой шел дождь с трех до шести часов, создала достаточно много проблем. Центр города был подтоплен, обильные осадки не позволили нашим "ливневкам" справиться с их количеством…. Были подняты силы и средства, которые привлечены для ликвидации ЧС. Сегодня постараемся навести порядок, подготовить город таким образом, чтобы ни гости, ни жители не заметили, что здесь была достаточно серьезная ситуация", - привели в пресс-службе слова Хрестина, который утром провел объезд постаревшей от дождя части города.

По его словам, более всего пострадали улица им. Островского и набережная, по которой утром "сложно было ехать даже на джипе". "Что касается сел и поселков, дождь прошел в Кабардинке, небольшой - в Дивноморске, в Архипо- Осиповке почти не было", - добавил Хрестин.

Сильный ливень прошел ночью и в Новороссийске. "60 мм за одну ночь выпало - это месячная норма… Около 20 машин автомобилей попали в так называемые водные ловушки - когда резко поднимается вода на улично-дорожной сети. Сейчас город чистится, моется, убирается, люди работают", - сказала ТАСС представитель пресс-службы администрации Новороссийска.

По ее словам, в настоящее время в городе солнечная погода, однако, по данным МЧС, вероятность выпадения осадков сохраняется до вечера 24 июня.

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