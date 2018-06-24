Власти Орловской области ввели карантин из-за первой вспышки птичьего гриппа

ТАСС, 24 июня. Очаг птичьего гриппа впервые выявлен в Орловской области, в нескольких населенных пунктах региона введен карантин, сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства области.

"На личном подворье в городе Ливны зарегистрирован очаг высокопатогенного гриппа А подтипа Н5 среди домашней птицы. Это первый случай возникновения гриппа птиц на территории Орловской области. В связи с выявлением заболевания глава региона подписал указ "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по гриппу птиц на отдельных территориях Орловской области", - уточнили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент граница очага установлена в радиусе пяти километров от личного подсобного хозяйства, где был обнаружен вирус, зона наблюдения находится в радиусе 10 км от границы неблагополучного пункта. Непосредственно в очаге заболевания специалисты уже ликвидировали поголовье птиц, провели дезинфекцию помещений и хозяйственных построек, а также прилегающих территорий.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов заболевания для людей не опасны.