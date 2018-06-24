В Чечне стартовал первый летний сезон на курорте "Ведучи"

ВЕДУЧИ, 24 июня. /ТАСС/. Конный клуб, страйкбол, гостиницы и развлекательные площадки открылись в воскресенье на всесезонном горнолыжном курорте (ВТРК) "Ведучи" в Чеченской Республике в рамках презентации первого летнего сезона. Более 40 туроператоров и десятки туристов смогли с кресельной канатной дороги понаблюдать за видами хребта Данедук и отправиться в экспедицию на поиски эдельвейса.

"У нас есть определенный план развития летнего сезона, это то, что мы сейчас уже сделали, - поездки на квадроциклах, конный клуб, джип-сафари. В перспективе мы планируем построить здесь зип-лайн, который станет самым длинным в мире, а также родельбан - монорельсовую дорогу. Считаем очень перспективным развитие горного велосипедного спорта, хотим построить специальные трассы, на которых можно проводить общероссийские соревнования", - рассказал ТАСС заместитель гендиректора компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Рустам Тапаев.

Первые посетители

Курорт "Ведучи" - новый туристический продукт, который еще предстоит продвигать на рынке. Для этого на презентацию летней программы пригласили блогеров и более 40 туроператоров из регионов юга России. В их числе Ирина Смоличенко из Ростова-на-Дону.

"Особенность Чечни в ее неповторимости, которая заключается в этой сказке. Нам регион интересен, это экзотика, это сервис. Все самое новое и лучшее - в Чечне. Мы подготовим туристический пакет и затащим сюда пять или шесть человек, а потом через них донесем до остальных", - сказала ТАСС Смоличенко.

К открытию сезона здесь разработали пеший маршрут под названием "В поисках эдельвейса" - горного цветка, ставшего символом курорта. В состав экспедиции вошли люди разных возрастов, таким образом организаторы определят категорию туристов, способных его осилить. "Покорим склон высотой 3,5 тыс. м и найдем благородный цветок", - говорит один из участников экспедиции.

В числе первых оценили новую программу курорта и десятки школьников, приехавших как из ближайших районов республики, так и из Грозного. Для юных туристов предусмотрены велосипеды, самокаты и детские квадроциклы. В будущем для детей планируется также открытый бассейн.

"Поездка сюда - моя награда за закрытие учебного года без троек. Мне все очень понравилось. Я здесь впервые, но мама обещает, что будем приезжать регулярно", - поделился впечатлениями Адлан Касаев.

Сравнение со Швейцарией

Главными преимуществами курорта считаются его расположение (до аэропорта Грозного около 87 км), погода, горы, приспособленные для развития летнего и зимнего туризма, а также красивый вид на 360 градусов. "Если мы сделаем фотографию и выложим в сеть с геолокацией "Швейцария", многие поверят. Виды на наши села, луга - это один в один виды Швейцарии", - отметил в интервью корреспонденту ТАСС председатель комитета правительства Чечни по развитию Туризма Муслим Байтазиев.

По его словам, курорт будет способствовать увеличению туристического потока в Чеченскую Республику. "В этом году мы уверенно ожидаем более 150 тыс. туристов в регион. В летний сезон здесь мы планируем проводить событийные мероприятия, буквально через пару дней состоится культурное мероприятие "Синмехалш". Кроме того, "Ведучи" имеет перспективы стать популярной площадкой для проведения свадеб, мне кажется, не за горами первые молодожены", - отметил Байтазиев, добавив, что курорту остается лишь постепенно нарабатывать клиентскую базу.

"Ведучи" будет расширяться

Курорт "Ведучи" строится в долине реки Харачой-Экх Итум-Калинского района Чечни на территории порядка 1.5 тыс. га. С привлечением французских компаний здесь создается разнообразная горнолыжная инфраструктура. Объекты южного склона запустили в эксплуатацию в январе 2018 года, они рассчитаны больше на начинающих горнолыжников. Более опытные туристы смогут оценить трассы чеченского курорта в 2020 году.

"Следующий этап - постройка северного склона горнолыжного катания. Это даст серьезный толчок развитию курорта. Там будет порядка 14 км трасс. Планируем завершить в 2020 году", - сообщил ТАСС Рустам Тапаев.

"Ведучи" является особой экономической зоной и вызывает большой интересе у инвесторов как российских, так и зарубежных. На сегодняшний день у проекта ВТРК три действующих резидента. В их числе и компания "Пик Ведучи", которая уже имеет опыт работы на курорте "Архыз".

"Мы пришли переносить сюда свой опыт, полученный на "Архызе". Этой зимой мы здесь предлагали более 200 комплектов горнолыжного инвентаря, работала школа инструкторов, мы за зиму поставили большое количество детей из местных школ на лыжи. Перспективы у курорта огромные с учетом природы, гостеприимства и доброжелательности местных людей. Место располагает возвращаться к нему вновь и вновь", - поделился генеральный директор компании "Пик Ведучи" Андрей Кузнецов.

Согласно госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", рассчитанной на период до 2025 года, финансирование работ из федерального бюджета в 2017-2020 годах составит 6,5 млрд рублей. При реализации планов по развитию "Ведучи" в полном объеме к 2025 году годовой туристический поток должен составить 180 тыс. человек, количество мест размещения - 1 тыс., будет создано 719 рабочих мест. Полный возврат бюджетных инвестиций в государственный бюджет ожидается к 2041 году.