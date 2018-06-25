Как тюбетейки ялуторовских бабушек стали общероссийским брендом

В старинном городе Ялуторовске, где сейчас живет 40 тысяч человек, когда-то был привал для торговцев Великого чайного пути. Возможно, с тех пор и пошла в этих местах любовь к кулинарии, а заодно и к рукоделию. И сейчас здесь много девочек, которые хотят научиться готовить по рецептам прабабушек или шить тюбетейки. А учат их этому ялуторовские бабушки из социального проекта "Эбием".

Чтобы им было зачем просыпаться

В 2016 году ялуторовские бабушки объединились с помощью психолога Альфии Кабировой, которую специально для этого пригласил имам ялуторовской мечети Раиль хазрат Махмутов.

Альфия Кабирова вспоминает, что тогда не знала, удастся ли проект реализовать. "Я года полтора отказывалась и не понимала, чем могу быть полезной, и не видела себя в этом. Однажды все-таки согласилась, приехала в Ялуторовск, встретилась с бабушками и с этих времен с ними не расставалась", — рассказывает учредитель проекта Альфия Кабирова.

Развернуть © Максим Слуцкий/ТАСС © Максим Слуцкий/ТАСС

"На встрече одна из бабушек сказала, что не знает, кому нужна, — муж умер, дети выросли и уехали, у внуков также своя жизнь. Слышать это было очень больно. И я поняла, что хочу сделать что-то, чтобы им было зачем просыпаться", — поделилась Кабирова.

Клуб был открыт при мечети. Встречи проводились раз в две недели, а кроме того, бабушки стали организовывать и свой досуг. Они ездили в соседние деревни, катались на мотоциклах, проводили мастер-классы и создали студию "Бабушки-внучки", чтобы обучать маленьких девочек традиционным ремеслам и кулинарии.

Развернуть Галия Булатова, Равза Захарова, Гашия Василевская © Максим Слуцкий/ТАСС Галия Булатова, Равза Захарова, Гашия Василевская © Максим Слуцкий/ТАСС

"Я вспомнила, как я училась этому у бабушки, и поняла, как это ценно. Это то, что может помочь бабушкам повысить ценность их собственной жизни", — рассказывает Альфия Кабирова.

Постепенно стали известными

"Ялуторовские бабушки стали брендом. Мы собираем старые джинсы и старые советские ткани из сундуков у населения и шьем из них тюбетейки. Узнав об этом ремесле, жители города постоянно несут нам ненужные джинсы", — рассказывает автор социального проекта Альфия Кабирова.

"К нам пришла Гашия апа и сказала: "А давайте я проведу мастер-класс, я умею шить тюбетейки". До этого за два месяца бабушка научилась шить традиционные тюбетейки по старинной технологии каляпуш — когда-то воины надевали их под шлем, чтобы они смягчали удар и впитывали пот. "Местные жители оценили труд, дедушки надевают тюбетейки под шапку и даже спят в них", — рассказывают бабушки наперебой.

Развернуть Альфия Кабирова © Максим Слуцкий/ТАСС Альфия Кабирова © Максим Слуцкий/ТАСС

Но чтобы проект продолжал жить, нужно было сделать его хотя бы частично самоокупаемым. Так тюбетейки и стали основой его коммерческой, предпринимательской части.

"Выяснилось, что бабушки вяжут "в шкаф". Мы поняли, что можем помочь им монетизировать их творчество и дать возможность для самореализации, создали интернет-магазин и поставили туда же для ассортимента их вязаные коврики и носочки", — добавила Кабирова.

Тюбетейки рукодельницы шьют на совесть, чтобы их могли носить несколько поколений в семье. Бязь и хлопковый наполнитель для головных уборов закупают отечественные, тесьму, байку и бархат — в Южной Корее. В ход идут и старые джинсы. В результате в интернет-магазине "Эбием" появились лоскутные одеяла, национальные подушки, вязаные носочки, коврики и сумки из джинсовых лоскутов.

По рецептам прабабушек

Сейчас в проекте участвуют 30 пенсионерок из Ялуторовского района. Среди них 13 рукодельниц, остальные проводят кулинарные мастер-классы. Все они давно знакомы между собой и дружат десятилетиями. "Деревни-то — где-то 3 км, где-то 7 км, все между собой знакомы. И между собой они разговаривают — того-то дочь, не по фамилиям. Всю родню соберут!" — рассказывает участница проекта Гашия Василевская.

Развернуть Заготовки для брелоков © Максим Слуцкий/ТАСС Заготовки для брелоков © Максим Слуцкий/ТАСС

Она из тех рукодельниц, которые традиционным ремеслам научились еще в детстве, и сама Гашия апа — главный инициатор создания производства традиционных татарских тюбетеек с современным декором. "Мы в Казахстане жили, нам на лето давали задание — крестиком вышивать. Меня посадят — вышивай, а нужна мне была эта вышивка? Я все на улицу", — смеется Василевская.

В 16 лет девочка пошла работать на фабрику, шила спецодежду. Потом вышла замуж, родила детей, с работы пришлось уйти, но желание шить не отпускало. А с возрастом пришли и мысли сохранить преемственность поколений. Бабушки верят, что молодежь не забудет народные ремесла.

Развернуть Начия Хамидулина © Максим Слуцкий/ТАСС Начия Хамидулина © Максим Слуцкий/ТАСС

"Хворост стряпаем и видим, что у девочек есть желание сделать очень вкусно и своими руками. У них есть стремление научиться. Научатся, а потом им эти навыки в жизни пригодятся, когда нужно будет — вспомнят все, чему мы их учили. Станут такими же мастерицами, как и мы", — отмечает Равза Захарова.

Знания по наследству

Все в один голос вспоминают, что и сами, когда были маленькими, учились всему от своих бабушек.

"Мы с братом пасли телят, пока мама ездила рыбу продавать в соседнюю деревню. А у меня бабушка дает мне ткань вышивать, нарисует мне там и говорит: идешь, телята будут ложиться — будешь вышивать. Пока я вышила, тряпка стала черная-черная. Когда я с мужем вернулась в деревню, бабушка мне вернула ее, красивую, выстиранную", — вспоминает Начия Хамидулина.

"Мы рассчитываем, что проект "Бабушки-внучки" позволит сохранить все это. Если кто-то и может передать, то только бабушки, а кто может принять — только внучки. Все, чему я научилась: потрошить кур, доить корову, катать тесто, лепить пирожки, — я научилась у бабушки. Это даже на уровне энергии больше, чем на рациональном уровне, бабушка для девочки — это очень мудрая женщина, открытая, это как открытый сундук с богатствами", — говорит Альфия Кабирова.

Екатерина Обухова