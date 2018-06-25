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Аномальную жару прогнозируют на Кубани в конце июня

В стране
25 июня, 13:36 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 25, июня. /ТАСС

В Сочи, принимающем матчи чемпионата мира, температурные рекорды не ожидаются

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Краснодар

Краснодар

© Виталий Тимкив/ТАСС

КРАСНОДАР, 25 июня. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильную жару в равнинной части Краснодарского края до конца недели, возможны температурные рекорды. На курортном побережье, в том числе в принимающем матчи чемпионата мира по футболу Сочи, будет немного прохладнее, сообщил ТАСС в понедельник представитель краевого гидрометцентра.

"Эта неделя будет аномально жаркой и, скорее всего, мы установим несколько температурных рекордов для конкретных дней. Даже есть подозрение, что установим абсолютный максимум для июня месяца для Краснодара: в июне максимальная зарегистрированная температура 37,5 градусов, а мы на среду прогнозируем по Краснодару в районе 38 градусов", - отметил представитель учреждения.

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По прогнозам синоптиков, в районе побережья ожидается более прохладная погода. "Там действует прибрежно-бризовая циркуляция - то есть днем ветер дует с моря, сбивая температуру, а вечером теплый прогретый воздух с земли распространяется на море. Таким образом поддерживается микроклимат, температуры не поднимаются до экстремально высоких", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что речь идет о всем черноморском побережье, включая Сочи.

По информации специализированного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей, в зоне ответственности которого находится Сочи, в понедельник температура воздуха на курорте может подниматься до плюс 29 градусов, во вторник - до плюс 30. Дождей и сильного ветра не прогнозируется.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи проходят в 11 городах. Стадион "Фишт" в Сочи уже принял матчи Испания-Португалия (3:3), Бельгия-Панама (3:0) и Германия-Швеция (2:1). Также здесь пройдут встреча Австралия-Перу (26 июня), по одному матчу 1/8 финала (30 июня) и 1/4 финала (7 июля). В Сочи базируются сборные Бразилии и Польши.

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