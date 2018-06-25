Трутнев поручил разобраться в скандале с клубничными грядками в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 25 июня. /ТАСС/. Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил своему аппарату разобраться с инцидентом с жительницей в Хабаровском края, клубничные грядки которой якобы раздавил бывший чиновник. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.

Ранее местные СМИ сообщили, что уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре Константин Белинский 16 июня на личном автомобиле заехал на принадлежащее ему поле, которое он с 2016 года сдавал в аренду жительнице Хабаровска Ирине Коровиной, и подавил урожай клубники, который вырастила арендатор. Сама Ирина, по данным СМИ, в это время выступала на Всероссийском молодежном форуме "Амур" со своим проектом по выращиванию клубники на "дальневосточном гектаре".

"Задача всех органов государственной власти - создавать лучшие условия для развития экономики в России, а на Дальнем Востоке - опережающего развития, а не препятствовать и уж тем более не уничтожать, как это произошло в Хабаровском крае. В связи с указанными фактами прошу в кратчайшие сроки доложить мне о принятых мерах", - приводятся в сообщении слова Трутнева.

В правительстве Хабаровского края ранее сообщили, что Белинский уволился за день до скандала - 15 июня.