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На Ставрополье во время уборочной кампании собрали первый миллион тонн зерна

В стране
26 июня, 13:49 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 26, июня. /ТАСС

Средняя урожайность составила около 35 центнеров с гектара

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края собрали первый миллион тонн зерна во время уборочной кампании 2018 года, к уборке приступили 25 из 26 районов края, сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.

"На сегодняшний день в 25 районах края убрано 286,5 тыс. га (13% от общей площади), и собран первый миллион тонн зерна при средней урожайности 34,9 центнеров с гектара", - говорится в сообщении.

В 2017 году средняя урожайность составила более 40 центнеров с гектара. Эксперты объясняют снижение показателя засухой, установившейся в восточных районах края до начала уборки. Однако в некоторых хозяйствах на небольших участках удалось добиться хорошего результата.

"Наибольшая урожайность зерновых культур отмечается на семенных участках в ООО "Битл" Новоалександровского городского округа - 107 центнеров с гектара на площади 15 гектаров", - цитирует пресс-служба заместителя министра Андрея Олейникова.

В среднем аграрии ежедневно проходят во время уборочной кампании порядка 20 тыс. га, на полях работают более 8 тыс. комбайнов. Каждый из районов планирует завершить уборку за 2-3 недели. Уборочная кампания стартовала на Ставрополье в середине июня.

Ранее сообщалось, что посевные работы весной 2018 года проведены на площади более 980 тыс. га, осенью 2017 года озимыми культурами в регионе было засеяно 1,9 млн га земель. Из-за засухи эксперты прогнозируют не только снижение средней урожайности зерновых, но и общее снижение объема урожая. В 2017 году на Ставрополье собрали 9,3 млн тонн зерна.

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