Власти Кубани решают вопрос с пляжем, на который получил жалобу Путин

КРАСНОДАР, 26 июня. /ТАСС/. Решить проблемы на пляже, который по итогам "Прямой линии" поручил благоустроить президент России Владимир Путин, пока невозможно из-за труднодоступности участка, но власти Краснодарского края уже работают над решением этой проблемы. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось, что в перечне поручений, которые президент России Владимир Путин дал по итогам "Прямой линии", говорится о том, что властям Краснодарского края совместно с РЖД нужно до 1 октября привести в надлежащее состояние рекреационные зоны и обеспечить стабильность берегов и пляжей в Лазаревском районе города Сочи.

"Муниципальный пляж в Якорной Щели полностью благоустроен. Состояние центрального пляжа поселка нареканий со стороны жителей не вызывает. Здесь установлены зонты и лежаки, есть паспорт готовности, оборудован пост спасателей. По соседству с благоустроенным муниципальным пляжем находится участок береговой линии за зданием железнодорожной станции "Якорная Щель" - тот самый, о котором речь шла на прямой линии с президентом. Этот пляж - дикий, сейчас к нему нет прохода и подъезда", - пояснил ТАСС губернатор.

Он уточнил, что сейчас попасть на территорию дикого пляжа можно только через путепровод над железной дорогой. Из-за того, что доступ на него затруднен, благоустроить его пока невозможно.

"Свободный доступ перекрывают заброшенные здания, которые находятся не в краевой собственности. Сегодня мы проводим совместную работу с федеральными коллегами. Территория спорная, и без вмешательства РЖД не обойтись. Надеемся, что в ближайшее время у этой земли появится статус, она будет передана в муниципалитет, и мы сможем приступить к обустройству пляжа", - уточнил глава региона.

По его словам, в целом пляжные территории края к туристическому сезону полностью готовы. Муниципальные пляжи имеют соответствующие паспорта готовности. Создан оперативный штаб, который будет следить за безопасностью туристов в течение всего лета.