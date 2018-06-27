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Инвестпроект создания систем по обращению с ТКО в Архангельской области стал приоритетным

В стране
27 июня, 11:09 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 27, июня. /ТАСС

Приоритет дает инвестору право на налоговые льготы

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Инвестиционный проект по созданию систем по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Архангельской области признан приоритетным. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

"Проект строительства современных межмуниципальных комплексных систем по обращению с ТКО на территории Архангельской области включен в реестр приоритетных инвестиционных проектов региона. Это дает инвестору право на предоставление налоговых льгот", - говорится в сообщении.

5 апреля 2018 года ООО "Экоцентр" (ГК "Чистый город") получил статус регионального оператора по обращению с ТКО в Архангельской области. Было заключено соглашение с правительством региона. Реализация проекта рассчитана на 2018-19 гг, стоимость оценивается в 2 млрд 14 млн рублей. В результате строительства межмуниципальных комплексных систем по обращению с ТКО планируется создать более 500 рабочих мест.

Проект предусматривает эксплуатацию порядка 15 действующих полигонов ТКО, строительство двух региональных технопарков, включающих сортировочный комплекс, полигон для размещения ТКО, установки по обезвреживанию и утилизации отходов, а также возведение и размещение около 40 вспомогательных объектов.

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