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Власти Ставрополья оценивают ущерб от двух крупных пожаров в 7 млн рублей

В стране
28 июня, 14:22 UTC+3 СУЗДАЛЬ СУЗДАЛЬ 28, июня. /ТАСС

Ранее краевое управление МЧС продлило экстренное предупреждение из-за установившейся жаркой погоды до 30 июня

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СУЗДАЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Случаи возгорания сухой травы и посевов участились в Ставропольском крае. Только два крупных пожара на полях с зерновыми культурами принесли ущерб почти на 7 млн рублей, сообщил ТАСС в четверг глава региона Владимир Владимиров.

"Было два крупных пожара [на полях], потери составили порядка 1,2 тыс. га посевных площадей, без больших прикидок, это около 7 млн рублей. Здесь потери не так велики, но мы опасаемся, чтобы не повторялись эти ситуации", - сказал он.

Посевы зерновых на Ставрополье превышают 1,9 млн га. "Сегодня мы принимаем беспрецедентные меры пожарной безопасности - идет опашка полей, проверяется готовность к тушению пожаров, идет постоянный мониторинг обстановки", - отметил губернатор.

Как сообщалось, в Ставропольском крае ранее объявили экстренное предупреждение до 28 июня из-за установившейся жаркой погоды, местами температура достигает плюс 40 градусов. В четверг краевое управление МЧС продлило предупреждение до 30 июня, по данным регионального Гидрометцентра, значительного снижения дневных температур в ближайшие дни не ожидается.

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