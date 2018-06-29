Аварийный путепровод закрыли на федеральной трассе "Каспий" в Тамбовской области

ТАМБОВ, 29 июня. /ТАСС/. Путепровод на 424-м километре трассы Р-22 "Каспий" автомобильной дороги М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань в Никифоровском районе Тамбовской области перекрыт для движения транспорта, сообщили в пятницу в пресс-службе управления автодорогой Москва - Волгоград.

"Путепровод признан аварийным, и его дальнейшая эксплуатация небезопасна для жизнедеятельности людей. Постановлением администрации Никифоровского района введен режим чрезвычайной ситуации. <…> С целью предотвращения человеческих жертв, ущерба здоровья людей, значительных материальных потерь, вызванных вероятностью обрушения пролетного строения путепровода, с 29 июня движение по путепроводу будет закрыто и организовано по объездным маршрутам", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что причиной стало ДТП - балки пролетных строений путепровода были повреждены в результате провоза негабаритного груза.