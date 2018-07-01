Около 50 тыс. га сельхозугодий пострадали на Кубани из-за града

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Около 50 тыс. га сельхозугодий пострадали в Краснодарском крае в результате разгула стихии, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации региона.

"В десяти муниципалитетах, по предварительным подсчетам, пострадало около 50 тыс. га сельхозугодий", - говорится в сообщении. Отмечено, что сумма ущерба, нанесенного АПК региона, пока уточняется.

Как уточнил ТАСС источник в администрации Тимашевского района, одного из наиболее сильно пострадавших от ненастья, градом, по предварительным данным, побило посевы подсолнечника, кукурузы и свеклы.

Краснодарский край традиционно является одним из ведущих аграрных регионов России. В 2017 году урожай зерновых составил 14,7 млн тонн - на уровне предыдущего года, около 10% суммарного объема урожая зерновых в стране. Ранее сообщалось, что в этом году аграрии Кубани планируют побить прошлогодний рекорд. Кроме того, Кубань - один из крупнейших среди регионов РФ производителей сахарной свеклы, ежегодно край дает около 25% общего производства в стране.