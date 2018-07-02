Синоптики Приморья предупредили о сильных дождях в ближайшие дни

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Сильный дождь пройдет в понедельник во Владивостоке, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре.

"В городе уже начался дождь, вызванный фронтальным разделом циклона. В следующие 12 часов выпадет до 30 мм осадков. Однако это еще не те дожди, которые возможны с приходом в Японию тайфуна "Прапирун", которые ожидаются к среде", - рассказали ТАСС в Примгидромете.

Минувшей ночью тайфун, пройдя над островами Рюкю, вышел на юг Восточно-Китайского моря. Утром 3 июля тайфун повернет на северо-восток и, увеличив скорость своего движения, в ночь на 4 июля пройдет над Корейским проливом. На погоду Приморского края большого влияния тайфун не окажет, под его влиянием дожди, в том числе сильные, могут пройти на юго-востоке края. В понедельник над всей территорией Приморья будут смещаться фронтальные разделы, которые вызовут дожди с грозами, в отдельных районах сильные.

Как сообщают очевидцы в местных социальных сетях, в первые часы непогоды под водой оказались некоторые низкие участки городских дорог. В их числе спуск с остановки "14 километр" на трассе Владивосток - Хабаровск и дорожная развязка на проспекте 100-летия Владивостока около ТЦ "Искра".