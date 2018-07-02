Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синоптики Приморья предупредили о сильных дождях в ближайшие дни

В стране
2 июля, 9:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

Ожидается, что в следующие 12 часов выпадет до 30 мм осадков

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Сильный дождь пройдет в понедельник во Владивостоке, сообщили ТАСС в Приморском гидрометцентре.

"В городе уже начался дождь, вызванный фронтальным разделом циклона. В следующие 12 часов выпадет до 30 мм осадков. Однако это еще не те дожди, которые возможны с приходом в Японию тайфуна "Прапирун", которые ожидаются к среде", - рассказали ТАСС в Примгидромете.

Минувшей ночью тайфун, пройдя над островами Рюкю, вышел на юг Восточно-Китайского моря. Утром 3 июля тайфун повернет на северо-восток и, увеличив скорость своего движения, в ночь на 4 июля пройдет над Корейским проливом. На погоду Приморского края большого влияния тайфун не окажет, под его влиянием дожди, в том числе сильные, могут пройти на юго-востоке края. В понедельник над всей территорией Приморья будут смещаться фронтальные разделы, которые вызовут дожди с грозами, в отдельных районах сильные.

Как сообщают очевидцы в местных социальных сетях, в первые часы непогоды под водой оказались некоторые низкие участки городских дорог. В их числе спуск с остановки "14 километр" на трассе Владивосток - Хабаровск и дорожная развязка на проспекте 100-летия Владивостока около ТЦ "Искра".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: гиперзвуковые ракеты "Кинжал" испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3
2
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
3
Вратарь сборной России Акинфеев после победы над испанцами проходит допинг-контроль
4
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
5
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
6
СМИ: управляемая ядерная бомба B61-12 прошла серию испытаний в США
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости