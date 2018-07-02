За время ЧМ пассажиропоток в аэропорту Волгограда вырос в три раза

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Волгограда с начала проведения матчей чемпионата мира по футболу перевез 115 тыс. пассажиров. Об этом в понедельник в ходе рабочего совещания в аэропорту сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"С момента начала ЧМ общее число пассажиров, обслуженных аэропортом Волгограда, превысило 115 тыс. человек, в пиковый день пассажиропоток составил порядка 7 тыс. человек в сутки при обычной ежедневной загрузке 2-2,5 тыс. человек", - рассказал глава региона.

Губернатор уточнил, что при среднем ежедневном количестве приема 14 воздушных судов, в дни чемпионата мира аэропорт обслуживал до 45 бортов в сутки.

"В ходе ЧМ в режиме пиковых нагрузок работали все службы аэропорта: пограничные, таможенные службы, службы безопасности. Все проделали огромную работу и справились с поставленными задачами. А сотрудники аэропорта, и особенно наши волонтеры, сумели создать просто фантастическую атмосферу и фантастическое настроение [при встрече гостей чемпионата мира по футболу]", - отметил Бочаров.

Волгоград принял четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу. 18 июня на "Волгоград-Арене" сыграли сборные Туниса и Англии, 22 июня состоялся матч Нигерия-Исландия, 25 июня - Египет - Саудовская Аравия, а 28 июня встретились сборные Польши и Японии.