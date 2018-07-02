Реконструкцию аэропорта Волгограда завершат к концу 2019 года

ВОЛГОГРАД, 2 июля. /ТАСС/. Транспортный узел, включающий авиационную, железнодорожную и автомобильную составляющие, появится в аэропорту Волгограда к концу 2019 года. На реализацию третьей, окончательной очереди будет затрачено порядка 1,5 млрд рублей, сообщил в понедельник на совещании на территории авиаузла губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

"Сегодня мы стартуем, используя наследие чемпионата мира, начинаем проектирование третьей очереди реконструкции аэропорта - создание комплекса транспортной логистической инфраструктуры, куда входит аэропорт, железнодорожное сообщение и автовокзал - такой практики в России еще нет. Мы завершим этот этап к концу 2019 года, будет построен еще терминал общей площадью 7 тыс. кв. метров, оборудованы четыре телетрапа и все объединено в одно целое - аэропорт, автовокзал и железнодорожное сообщение", - рассказал глава региона.

По его словам, пассажиропоток аэропорта ожидается на уровне 1,5 млн человек в год (в 2017 он составил 1 млн человек). Количество пассажиров автовокзала достигает 2,5 млн человек. Таким образом, общий пассажиропоток транспортного комплекса составит порядка 4 млн человек в год.

Бочаров подчеркнул, что аэропорт Волгограда реконструируется в рамках государственно-частного партнерства. "Уже затрачено порядка 7 млрд рублей, часть этих средств государственная, часть - бизнес-сообщества. И еще на сегодняшний день мы договорились с собственниками, они еще будут вкладывать порядка 1,5 млрд рублей. <...> В общей сложности этот аэропорт нам обойдется в 10 млрд рублей", - добавил Бочаров.

Под междугородний автовокзал планируется переоборудовать старый терминал А. Как отметил на совещании генеральный директор ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Сергей Дмитриев, планируется ввести систему Fly&Bus, которая предусматривает приобретение единого билета на самолет и междугородний автобус.

Первые два этапа реконструкции международного аэропорта Волгограда были завершены к чемпионату мира по футболу. Была построена новая взлетно-посадочная полоса, два пассажирских терминала для внутренних и международных рейсов. Кроме того, было установлено современное метеооборудование, открыто движение электропоездов из аэропорта в центр Волгограда. Пропускная способность аэропорта, по данным его пресс-службы, достигла накануне чемпионата 1450 человек в час.