Как играют в соломенный футбол на арбузном поле

Летом вдоль бахчи Пономаревых выстраивается колонна из автомобилей — сюда приезжают тысячи туристов. Привлекают их не только желтые и квадратные арбузы, но и соломенный парк, построенный фермерами, а еще — футбольные матчи на соломенной "Зенит-Арене".

"Луна и звезды"

Крестьянско-фермерское хозяйство Пономаревых находится вдали от крупных городов: до ближайшего, Ставрополя, больше 30 километров. Торговать арбузами хозяйство начинает одним из первых на юге России. Предприятие образовалось в начале 90-х: глава семьи Александр Николаевич занимался выращиванием зерновых, масличных культур, цветочным бизнесом. Позже решил привлечь к делу своего сына.

— Я окончил университет, отец позвал поговорить, сказал, что вместе мы чего-то добьемся, порознь — вряд ли. Интересно, что в тот день мы купили арбуз и отравились, — смеется Роман Пономарев, сидя под навесом из сена на своей бахче.

Развернуть Роман Пономарев пришел работать на отцовское предприятие после университета © Надежда Колосова/ТАСС Роман Пономарев пришел работать на отцовское предприятие после университета © Надежда Колосова/ТАСС

Фермер рассказывает, что, возможно, то отравление и стало толчком к созданию бахчи: было неприятно, что нет уверенности в качестве при покупке арбуза. К тому же ниша была почти свободна — Спицевский район (теперь он называется Грачевским) славился своими бахчевыми в 50–60-е годы прошлого века, но после перестройки эта известность померкла.

— Пришли агрохолдинги. У нас используется много ручного труда, для них это не подходит. Мы заняли нишу, мне пришлось поездить по миру, был в десяти странах — Китае, Египте, Иордании. Ездил на бахчевые участки, в институты, селекционные центры, выбирал сорта арбузов, — рассказывает Роман.

За 11 лет фермеры перебрали порядка 600 сортов арбузов и выбрали для себя 30, подходящих для выращивания в Ставропольском крае, устойчивых к местным болезням, частично устойчивых к вредителям. Но испытания сортов продолжаются.

Развернуть © Надежда Колосова/ТАСС © Надежда Колосова/ТАСС

— В этом году у нас три сорта арбузов с желтой мякотью, два с оранжевой мякотью, один с зеленой. Естественно, с красной, розовой и темно-красной — эти сорта уже не считаем, — перечисляет фермер. — В этом году из эксклюзивов — арбуз "Луна и звезды". Снаружи он черный с ярко-желтыми пятнами, а внутри — сладкий, красный.

Селфи на соломе

Арбузное разнообразие привлекает покупателей, но туристов манит в Грачевский район еще и соломенный парк, созданный на бахче. Сюда приезжают и автобусные экскурсии, и самостоятельные туристы. Начинался парк с излишков соломы — в хозяйстве по-прежнему выращивают зерновые. Четыре-пять лет назад солому привезли на поле, чтобы побыстрее продать, заодно сделали соломенный детский замок.

Развернуть Экспонаты соломенного "Диснейленда": Крымский мост, подводная лодка "Красная машина", египетские пирамиды © Надежда Колосова/ТАСС Экспонаты соломенного "Диснейленда": Крымский мост, подводная лодка "Красная машина", египетские пирамиды © Надежда Колосова/ТАСС

Необычная постройка в поле запустила цепную реакцию: люди приезжали фотографироваться, спрос создал новое предложение, соломенный парк рос, увеличивалось количество туристов.

— Начал развиваться селфи-туризм на бахче, — рассказывает Роман Пономарев.

Цепная реакция привела к тому, что в 2017 году на бахче выстроили соломенную "Зенит-Арену", в 2018 году к ней добавился Крымский мост из соломы.

— В прошлому году средняя проходимость в соломенном парке была 1 тыс. человек в день, максимальная — 5–6 тыс. человек, это в праздники и выходные. В позапрошлом году мы поставили охрану, усилили пожарную безопасность, стали брать плату 50 рублей с человека, чтобы окупить затраты, есть льготы. Людей меньше не стало, — отмечает фермер. Он приводит в пример сервис турецких курортов, которые могут принять любого туриста и предложить каждому развлечение.

Развернуть В этом году Пономаревы выращивают три сорта арбузов с желтой мякотью, два — с оранжевой, один — с зеленой © Надежда Колосова/ТАСС В этом году Пономаревы выращивают три сорта арбузов с желтой мякотью, два — с оранжевой, один — с зеленой © Надежда Колосова/ТАСС

Соломенный футбол

Помимо туристов бахчеводы привлекают к себе и любителей спорта. Начало спортивной жизни тоже получилось неожиданным — фотографии "Зенит-Арены" из соломы разлетелись по социальным сетям. Представители футбольной команды из Санкт-Петербурга идею оценили и пригласили креативного фермера к себе.

Развернуть Фотографии "Зенит-Арены" из соломы сразу стали очень популярными в социальных сетях © AP Photo/Oleksandr Stashevskyi Фотографии "Зенит-Арены" из соломы сразу стали очень популярными в социальных сетях © AP Photo/Oleksandr Stashevskyi

— Они нам комплект футболок прислали, мячи, вымпел, мы им арбузы в ответ отправили. Обменялись любезностями, нас пригласили на матч, мы посмотрели игру и саму арену, интересно, — рассказывает бахчевод.

Соломенную арену решили сделать не только достопримечательностью, но и центром спортивных баталий — соломки подстелили и начали играть в футбол. Команды заявлялись так активно, что вместить в турнирную сетку в прошлом году смогли не всех. В 2018-м на поле проходят игры в рамках кубка по соломенному футболу и чемпионат в этом же виде футбола.

Развернуть Соломенный футбол — по-своему зрелищная игра из-за особенностей покрытия © REUTERS/Eduard Korniyenko Соломенный футбол — по-своему зрелищная игра из-за особенностей покрытия © REUTERS/Eduard Korniyenko

— В соломенном футболе сложно передавать пасы накатом, солома мешает, в основном идет верховая передача. Игра приобретает красочность, удары сверху, практически как пляжный футбол, но своеобразнее. Игры собирают много зрителей и команд. Для нас главное — чтобы больше людей играли в футбол и другие виды спорта, эмоционально проживали свою жизнь, — поясняет Роман.

Сухой "барашек" и желтое пятно

Этот год бахчевод называет арбузным — теплая весна без заморозков позволила начать сбор чуть раньше.

— Мы совершенствуем технологию, за последние два-три года она так выросла, что мы минимально зависим от погоды. Естественно, нужно солнце. А так — тянем капельную ленту, в холодную погоду есть биологические средства, которые убирают корневые гнили, влияющие на содержание сахара в арбузе, — говорит Роман. По его мнению, на современных бахчах применять нитраты и пестициды нет необходимости.

Развернуть © Надежда Колосова/ТАСС © Надежда Колосова/ТАСС

По словам фермера, единых правил определения спелого арбуза нет — нужно знать сорт и условия созревания.

— По многим признакам определяется зрелость арбуза, не по одному желтому пятну. Все говорят, хорош сухой хвостик, но он значит, что арбуз лежит больше месяца. Признаком зрелости может быть сухой "барашек" — от плети, которая подходит к арбузу, отходит закрученная тоненькая жилка. Вот если она сухая, то арбуз, скорее всего, зрелый, и то не всегда. Все зависит от сорта, под каждый есть разный вид выбора, — объясняет аграрий.

Есть в покупке арбузов и общее правило — не набирать впрок.

— Кто-то приезжает и берет десять арбузов, чтобы месяц их есть. Структура мякоти меняется через неделю после срыва арбуза, все питательные вещества держатся неделю, потом идет трансформация. Я сам не храню месяцами арбузы, лучше после сезона схожу и куплю иранский, чем хранить долго какие-то сорта позднего созревания, — говорит Роман.

Надежда Колосова