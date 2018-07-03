Инженеры из 43 стран соберутся на молодежном промышленном форуме в Ульяновске

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Представители из 43 стран, что почти в два раза больше, чем в 2016 году, соберутся на VII Международном молодежном промышленном форуме "Инженеры будущего - 2018", который пройдет в июле в Ульяновске. Об этом во вторник сообщил на пресс-конференции в ТАСС первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

"Если в 2016 году участие в форуме приняло всего 20 стран, то есть был небольшой спад, вызванный санкционным давлением на нашу страну, то в этом году - 43 страны. Для нас это рекорд", - сказал на пресс-конференции Гутенев.

По его словам, наряду с постоянными участниками, к числу которых относятся Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Белоруссия, Польша, Сербия, Италия, Германия, Мексика и Колумбия, впервые мероприятие посетят представители Южной Кореи, Боливии и Ботсваны.

"Показательным является то, что государства, между которыми существует порой исторические, экономические и политические разногласия, их представители на площадке форума очень комфортно общаются и учатся. К примеру, в этом году у нас на площадке будет и Демократическая республика Конго, столица Киншаса, и Республика Конго, столица Браззавиль", - отметил Гутенев.

Он добавил, что за время проведения форума его площадку посетило более 100 делегаций из 48 стран. Всего за семь лет в форуме приняло участие более 200 тыс. молодых специалистов, инженеров, конструкторов, аспирантов и студентов старших курсов. "В этом году мы предполагаем, что будет более 1,5 тыс. участников, включая и тех, кто будет вести площадки, участвовать в дискуссиях", - сказал вице-президент Союза машиностроителей России.

Образовательная и деловая программы

Число факультетов образовательной программы форума, по словам Гутенева, увеличилось с 2011 года с четырех до девяти. "Основой образовательной программы станут корпоративные университеты крупнейших корпораций. В этом году это 60 компаний, таких как "Вертолеты России", Роскосмос, "Сухой", "Автоваз" и так далее", - отметил он.

Как уточнил вице-президент Союза машиностроителей, более 200 спикеров проведут учебные секции.

В рамках деловой программы, которая пройдет на форуме с 13 по 18 июля, запланировано проведение от 5 до 10 ежедневных дискуссий, предполагается участие более 150 приглашенных гостей, среди которых главы корпораций, директора предприятий машиностроений, деятели искусств, а также политические деятели.

О форуме

"Инженеры будущего" - это международная образовательная площадка для молодых инженеров, конструкторов и техников. Форум направлен на популяризацию инженерной профессии, повышение роли молодых специалистов, их вовлечение в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса.

Форум пройдет с 10 по 21 июля в Ульяновской области. Ежегодно на него съезжаются представители порядка 400 промышленных компаний и 85 вузов из 60 регионов России.

Официальными организаторами мероприятия в этом году выступают Союз машиностроителей России, госкорпорация "Ростех", правительство Ульяновской области, Росмолодежь, Лига содействия оборонным предприятиям.