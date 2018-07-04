РЖД перенесли ввод моста на БАМ через Лену на 2019 год

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Госкомпания "Российские железные дороги" (РЖД) перенесла ввод железнодорожного моста на участке Лена - Звездная Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (БАМ) в Иркутской области на первое полугодие 2019 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД).

Ранее планировалось, что железнодорожный мост через Лену в городе Усть-Куте длиной 417 м, строительство которого началось в 2015 году, сдадут в 2018 году. Он позволит сделать двупутным перегон в районе Усть-Кута, что позволит увеличить пропускную способность участка Лена - Северобайкальск с 26,9 млн до 34,5 млн т в год.

"Запуск моста запланирован на первое полугодие 2019 года", - говорится в сообщении.

По данным ВСЖД, объем работ по строительству моста выполнен на 80%. "Укреплены все опоры, смонтированы пролетные строения, уложены плиты перекрытия. Специалисты занимаются подготовкой подъездных путей и монтажом железнодорожного полотна на подходах к мосту. Впереди еще обустройство контактной сети, укладка рельсов и других элементов инфраструктуры", - уточнили в пресс-службе.