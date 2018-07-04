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Экстренные работы в здании Ижевского оружейного завода оценены в 150 млн рублей

В стране
4 июля, 16:33 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 4, июля. /ТАСС

Ранее в здании произошел пожар

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ИЖЕВСК, 4 июля. /ТАСС/. Проведение экстренных противоаварийных работ для сохранения центрального здания Главного корпуса Ижевского оружейного завода оценивается в 150 млн рублей. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков.

"На проведение первоочередных работ, придания зданию устойчивости, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, требуется от 150 млн рублей. Это противоаварийные работы, самые экстренные", - сказал он.

По его словам, заводской корпус состоит из шести зданий общей площадью в 21 тыс. кв. метров, все они находятся в разном состоянии, неудовлетворительным признано центральное здание с башней наверху. Здесь есть провалы в деревянных перекрытиях, частично отсутствует обшивка, предположительно сохранились даже фрагменты пожара 1834 года. "Даже визуально наблюдается крен у этого здания. Конечно, это тоже надо выправлять, фундамент нуждается в усилении", - сказал Перевозчиков.

Он отметил, что для того, чтобы приступить к работам, необходимо разработать проектно-сметную документацию на проведение научной реставрации. "Она оценивается <…> в 37,5 млн рублей, просто на подготовку документации", - сказал руководитель агентства.

Во вторник на башне Главного корпуса Ижевского оружейного завода на набережной Ижевского пруда в центре города возник пожар, в результате которого рухнул венчавший ее 10-метровый шпиль. Главный корпус завода и его многоярусная круглая 50-метровая башня с курантами являются символом города.

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