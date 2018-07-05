Новосибирский краевед составил маршрут экспедиций Витуса Беринга через Сибирь

НОВОСИБИРСК, 5 июля. /Корр. ТАСС Анастасия Аникина/. Краевед, сотрудник музея Новосибирска Константин Голодяев изучил малоизвестные документы проведенных под руководством офицера русского флота, датчанина Витуса Беринга экспедиций по рекам и землям Сибири, где находятся современные Красноярский и Алтайский край, Новосибирская, Омская и Томская области. Голодяев опубликовал о маршрутах научную статью и рассказал ТАСС, как помогали местные жители экспедициям, какие свидетельства сотрудничества остались и какие данные о Сибири удалось собрать.

Первая Камчатская экспедиция была организована в 1725 году, в ходе путешествия Витус Беринг подтвердил наличие пролива, который разделяет Азию и Америку - Чукотку и Аляску. В 1733-1743 годах прошла его вторая экспедиция - Великая Северная. Она позволила нанести на карту почти все русское побережье Ледовитого океана, берега Охотского и Берингова морей, командой Беринга были открыты Алеутские и Командорские острова.

В составе второй экспедиции работал академический отряд - члены Российской академии наук Людовик Делиль де ла Кроер, Иоган Гмелин и Герхард Миллер, а также студенты академии. Они собрали много данных о климате, природе, флоре и фауне Сибири.

В Арктику по Оби и Иртышу

Как рассказал ТАСС Константин Голодяев, ранее маршруты экспедиций Беринга по территории Сибири отдельно не рассматривались и в целом описаны не были. "Я изучал их по разным источникам, дневникам и сводил. Это первая карта, составленная по территории Приобья: до этого маршрут прописывался от Петербурга до Охотского моря, а южные маршруты (по территории Западной и Центральной Сибири) прорисованы не были", - пояснил он. Дневники Беринга и Миллера, по словам Голодяева, были переведены недавно.

Берингу императорским указом было предписано "сочинение земляных и морских чертежей", и от экспедиции остались карты рек Иртыша, Оби, Томи, схемы сибирских острогов и городов, рисунки памятников археологии, а также дневники. "Многие из них сегодня находятся в различных хранилищах мира, российском архиве, британском музее, национальных библиотеках Франции и Швеции", - отметил краевед.

Отряды обеих экспедиций Витуса Беринга проходили через территорию Приобья. По словам Голодяева, первая экспедиция шла по водному пути на севере, который до того использовался купцами не одно десятилетие. "Парусом и на гребле - по Оби, через Сургут и Нарым, а далее по мелководной, порожистой реке Кеть до Маковского острога (ныне село Маковское в Красноярском крае - прим. ТАСС) и далее. На дорогу ушло все лето", - рассказал Голодяев.

Задачей части второй экспедиции - академического отряда - было изучение климата и природы Сибири, и ее маршрут был несколько другим. "Выйдя из Тобольска вверх по Иртышу - крупнейшему притоку Оби - они прошли Омск, Усть-Каменогорск, потом Алтай, Кузнецк, Томск и далее ушли на восток, где встретились с другими участниками экспедиции", - пояснил краевед.

Делиль де ла Кроер был астрономом, Гмелин проводил метеорологические наблюдения, Миллер занимался описаниями местности, сбором архивных документов, археологией. Кроме того, участники экспедиции по возможности исследовали геологию региона, изучали флору и фауну, рассказал Голодяев.

В ходе экспедиции Герхард Миллер собрал массу материалов по географии, этнографии, истории региона, так называемые "портфели". "Они представляют безусловный интерес в исследовании наследия древней Сибири, в частности одно из первых архивных свидетельств о местонахождении деревни Кривощеково, из которой спустя 160 лет вырастет город Новосибирск", - рассказал Голодяев.

Сибирь в помощь: провиант и гвозди

Жители сибирских деревень всячески помогали экспедициям - не только "академикам", но и головному отряду Беринга. По словам Голодяева, есть свидетельства, что и жители села Кривощеково - будущего Новосибирска - тоже поучаствовали в этом деле.

"В Кривощеково не только готовили продукты питания, муку и теплую одежду, но и изготавливали для камчатской экспедиции "железные поковки (гвозди, скобы, цепи, крюки), плотницкие инструменты, бечеву, смолу, деготь", - рассказал Голодяев.

Подтверждает материальную помощь сибиряков исследователям находка - железный топор, обнаруженный во время раскопок на территории Чаусского острога (современный Колыванский район Новосибирской области). Этот топор оказался схожим инструменту, найденному на Командорских островах на месте зимовке Беринга в 1741-1742 годах.

Каждому участнику академического отряда, как свидетельствуют материалы экспедиций, полагался рисовальщик и чучельник, в отряде были повара, столяры, портные, охотники и солдаты. Несмотря на участие последних, к "академикам", которые были весьма капризны и боязливы, на Алтае была приставлена охрана от "нападения казахских орд". На Томи они тоже потребовали для сопровождения "служивых людей в стрелянии весьма искусных". Сибиряки постоянно сопровождали путешественников и занимались их охраной, отметил краевед.

"Летнее путешествие по Южной Сибири молодые еще "академики" провели "с крайней приятностью" от окружающей их местности, а вот последующей зимой в дневнике записали: "В декабре великие морозы. Оттепели не бывает". В январе Иоганн Гмелин зафиксировал в Енисейске "великие морозы", самую низкую температуру, известную на тот момент науке - 120 градусов ниже нуля по Фаренгейту (минус 49 по Цельсию)", - рассказал Голодяев.