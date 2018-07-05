Около 500 волонтеров примут участие в раскопках у Керчи при поддержке фонда "Археология"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Около 500 волонтеров из разных регионов России, а также из европейских стран, примут участие в археологических раскопках на Керченском полуострове при поддержке фонда "Археология", сообщает в четверг пресс-служба фонда.

"В этом году при поддержке фонда на Керченском полуострове были организованны сразу два археологических лагеря. Один в поселке Яковенково, второй - в крепости Керчь. За полевой археологический сезон их посетят порядка 500 волонтеров. Это люди разных возрастов и профессий", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на данный момент, это самый крупный проект на юге России по количеству привлекаемых волонтеров. В планах организаторов помочь в раскопках античного города Китей, боспорского некрополя Кыз-Аул и работы по расчистке и реконструкции в крепости Керчь. В данный момент приехало уже более 100 волонтеров. Причем среди них есть и граждане сразу нескольких европейских стран, из каких именно в сообщении не уточняется.

Руководитель по развитию фонда Олег Марков отмечает, что для исследователей важен каждый из этих объектов. Так, например в 2017 году на некрополе Кыз-Аул волонтерами был расчищен античный склеп, где была найдена лучшая находка того сезона в Крыму - плита с эпитафией, в которой упоминался боспорский царь Савромат II и некий переводчик с аланского.

"Благодаря таким артефактам можно с уверенностью говорить, что уже в древности крымские правители контактировали с племенами Кавказа", - приводятся в сообщении слова Маркова. Работы в крепости "Керчь" будут проводиться уже второй год, на эти цели выделен грант президента РФ. В планах на этот сезон произвести расчистку одного из перспективных экспозиционных объектов - подземного выхода в крепостной ров и расчистка оружейного капонира. Все работы ведутся под контролем ученых Института Археологии РАН и сотрудников Восточно-Крымского историко- культурного музея-заповедника.

Фонд "Археология" - общественная некоммерческая организация, основанная в 2004 году. Сейчас фонд осуществляет несколько проектов: организует летом полевой археологический лагерь в Краснодарском крае (Восточно- Боспорская археологическая экспедиция) и в Крыму (Артезианская археологическая экспедиция). В этих экспедициях активно участвуют волонтеры, желающие посетить археологические раскопки.