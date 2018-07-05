Более семи километров водопроводных сетей построят в селах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 5 июля. /ТАСС/. Более 7 км водопроводных сетей будет построено в 2018 году в Карачаево-Черкесии (КЧР) в рамках программы по развитию сел. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики по итогам совещания по вопросу качественного водоснабжения населения.

"В рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий" за последние три года построено более 62 км водопроводных сетей. В текущем году планируется провести более 7 км водопроводов", - говорится в сообщении.

По данным правительства республики, до начала осенне зимнего периода в регионе отремонтируют более 2,9 тыс. км водопроводных сетей и 500 км канализационных сетей, полностью заменят порядка 30 км ветхих водопроводных сетей.

Качественное и бесперебойное водоснабжения в селах республики летом осложняется повышенным потреблением воды. "Жители частного сектора использует питьевую воду для полива приусадебных участков, содержания скота и птицы и других хозяйственных нужд, при этом отказываясь устанавливать приборы учета", - пояснили в пресс-службе, отметив, что председатель регионального правительства Аслан Озов поручил главам муниципалитетов активизировать работу с населением по установке приборов учета.