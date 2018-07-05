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Колокола и часы на башне Ижевского оружейного завода при пожаре не пострадали

В стране
5 июля, 19:34 UTC+3 ИЖЕВСК ИЖЕВСК 5, июля. /ТАСС

Площадь пожара составила 10-15 кв. м

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ИЖЕВСК, 5 июля. /ТАСС/. Колокола и часовой механизм не пострадали при пожаре на башне главного корпуса Ижевского оружейного завода, во время которого со здания упал шпиль. Об этом  сообщил ТАСС руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии Юрий Перевозчиков.

Во вторник на башне главного корпуса возник пожар, в результате которого рухнул венчавший ее 10-метровый шпиль, выполненный в виде триумфальной колонны. Площадь пожара составила 10-15 кв.м.

"Посмотрели, зафиксировали, что колонна (шпиль - прим. ТАСС), действительно, упала. Останки ее представляют груду обломков из дерева, железа, листов металлических. <…> Убедились, что, по крайней мере, к настоящему времени ни часовой механизм, ни колокола, которые тоже составляют предмет охраны, не пострадали ", - сказал Перевозчиков.

Он добавил, что центральное здание заводского корпуса должны также осмотреть другие специалисты, чтобы понять, почему произошел пожар. "Мы не следствие и не можем предполагать", - отметил глава ведомства.

По его словам, остатки колонны можно передать на хранение в Музей Ижевска. "Если есть где хранить, то надо разговаривать с Росимуществом. <…> Я думаю, мы возьмем на себя посредническую роль, чтобы этот факт пожара в данном случае остался в анналах истории, в том числе и в виде материальных остатков", - сказал Перевозчиков.

Главный корпус Ижевского оружейного завода располагается на набережной Ижевского пруда в центре города. Многоярусная круглая 50-метровая башня корпуса с курантами является символом столицы Удмуртии. Здание не эксплуатируется.

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