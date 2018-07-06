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В Приморье на борьбу с лесными пожарами направят еще 150 млн рублей

В стране
6 июля, 9:27 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 6, июля. /ТАСС

На эти средства планируется приобрести противопожарную технику и оборудование

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ВЛАДИВОСТОК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Приморья направят дополнительно 150 млн рублей на борьбу с лесными пожарами в крае, сообщила в пятницу пресс-служба краевой администрации.

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"150 млн рублей из краевого бюджета добавят на финансирование мероприятий департамента лесного хозяйства. <…> Дополнительные средства будут направлены, в основном, на профилактику лесных пожаров и тушение возгораний лесных участков", - говорится в сообщении.

На дополнительные деньги приобретут противопожарную технику и оборудование - автоцистерны, бульдозеры, плуги тракторного типа, тракторы и 20 машин, на которых будут передвигаться по подшефным лесным участкам сотрудники лесного надзора и госпожарнадзора. Также предусмотрено финансирование организации пожарно-химической станции третьего типа на территории Уссурийского лесничества. Кроме того, на средства из краевого бюджета будут закуплены 11 парашютных систем для высадки специалистов на тушение лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что корректировку краевого бюджета, предусматривающую увеличение социальных расходов, в трех чтениях приняли депутаты законодательного собрания края 27 июня. Сумма доходов краевого бюджета увеличена более чем на 4 млрд рублей, в том числе благодаря налоговым и неналоговым поступлениям, а также федеральным дотациям. Это позволило увеличить и расходную часть по нескольким социальным статьям.

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