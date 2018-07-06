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Половина мусорных полигонов Владимирской области исчерпала ресурсы

В стране
6 июля, 16:33 дата обновления: 6 июля, 16:47 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 6, июля. /ТАСС

Решить проблему отходов власти региона намерены за счет организации новых мусоросортировочных комплексов и мусороперегрузочных станций

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ВЛАДИМИР, 6 июля. /ТАСС/. Ресурсы половины объектов размещения отходов практически исчерпаны во Владимирской области. Об этом на заседании экологического совета при губернаторе региона в пятницу сообщила вице-губернатор Лидия Смолина.

"Мы видим, что из десяти наших полигонов пять практически исчерпали свой ресурс, и перед властями стоит задача - куда завтра везти эти отходы," - сказала Смолина.

Она отметила, что в 2018 году закончится ресурс вместимости на Киржачском полигоне, Юрьев-Польской свалке. Кроме того, почти заполнен Кольчугинский полигон и Меленковская свалка, свалка в городе Собинка закрыта по решению прокуратуры.

По данным властей, в 2017 году во Владимирской области образовалось более 3,4 млн тонн отходов. Ситуацию усугубляет близость к Московской области и сезонное увеличение населения региона за счет столичных дачников. В регионе остро стоит вопрос строительства новых объектов размещения и сортировки отходов, а также рекультивации свалок.

Решение проблемы

Решить проблему власти рассчитывают за счет территориальной схемы в области обращения с отходами, которую во Владимирской области разработали в 2016 году. Помимо организации шести мусоросортировочных комплексов, документ предполагает строительство восьми мусороперегрузочных станций с элементами сортировки и реконструкцию действующих объектов.

Предполагается, что внедрение новой системы обращения с отходами будет также способствовать постепенному переходу к раздельному сбору. Основная задача регионального оператора - обеспечение реализации региональной политики в сфере обращения с отходами.

Затраты на реализацию схемы власти оценили в 7,5 млрд рублей.

"Мы просчитали объем необходимых финансовых средств для того, чтобы эта схема заработала. Необходимо 7,5 млрд рублей для реализации данной схемы. <…> Естественно, что в областном бюджете и в муниципальных бюджетах такого объема средств у нас нет. Мы рассчитываем, в первую очередь, на частных инвесторов, и, естественно, будем активно работать над выделением средств за счет федерального бюджета", - сказала Смолина.

Она также отметила, что сейчас четыре инвестора рассматривают возможность развития бизнеса в сфере обращения ТБО на территории региона. Соглашения о сотрудничестве власти подписали с Фондом содействия реформированию ЖКХ, компаниями "Авеню энерджи гмбх", "Хартия" и "РТ- Инвест". При этом ни один проект не находится на стадии реализации.

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